Interview «Das wäre für ein neues Präsidium schon ‹ein Seich› gewesen»: Ungeplante Zusatzschlaufe für Amriswils «Mister 1. August» Heinrich Roth stellt sein Amt nach über zehn Jahren als OK-Präsident der Amriswiler Bundesfeier zur Verfügung.

Am Tag danach: Der Vorplatz des Schlosses Hagenwil ist am Mittag bereits wieder leer. «Wir sind gut organisiert», sagt Heinrich Roth. Er hat den 1. August elfmal mitorganisiert. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 2. August 2021)

Heinrich Roth, gefühlt waren Sie über ein Jahrzehnt Amriswils «Mr. 1. August». Wie viele Jahre sind es denn nun tatsächlich gewesen?

Heinrich Roth: Mittlerweile mache ich das schon zwölf Jahre. Ich wollte zuerst nur fünf Jahre, aber dann dachte ich, jetzt habe ich es im Griff und es sollte ja immer einfacher werden. Nach dem Zehnjährigen mit dem Stück «Tell – frech und schnell» fand ich, es sei nun genug. Doch dann ging Corona los und da wäre es für ein neues Präsidium schon «ein Seich» gewesen, so zu starten. Also hat es sich ergeben, dass ich das nach der Absage im letzten Jahr noch ein elftes Mal gemacht habe.

Wie sind Sie überhaupt zu diesem Amt gekommen?

Wir hatten einen Workshop des Verkehrsvereins. Da wurden die Ressorts verteilt und am Schluss blieb nur noch der 1. August übrig. Und ich stand zuhinterst in der Reihe – das weiss ich noch ganz genau. (lacht)

Damals hat aber Amriswil noch ohne die Aussengemeinden gefeiert, oder?

Richtig. In Oberaach, Biessenhofen, Schocherswil und Hagenwil gab es ebenfalls eine 1.-August-Feier. Drei Wochen später kam Karl Spiess, damaliger Präsident des Verkehrsvereins, auf mich zu und fragte, ob man nicht eine gemeinsame Bundesfeier für die ganze Gemeinde machen könne. So trafen sich Vertreter der jeweiligen Organisatoren aus Oberaach, Biessenhofen, Hagenwil und Schocherswil.

Gibt es bei den Austragungsorten einen fixen Turnus?

Nein. Heuer waren wir mit Hagenwil im Südosten, nächstes Jahr wäre vielleicht wieder der Nordwesten mit Oberaach fällig. Seit 2010 waren wir ja stets an einem anderen Ort und vielleicht gibt es wieder einen neuen Standort. Ich hätte nie gedacht, dass es in Schocherswil beim Morgenthaler einen geeigneten Platz hat, um ein Zelt zu stellen. Ein OK-Mitglied machte mich darauf aufmerksam, nachdem er mit dem Velo dort durchgefahren war.

Ist eigentlich Ihre Nachfolge als Präsident schon geklärt?

Nein. Nun muss der Vorstand des Verkehrsvereins mal schauen, wer in Frage käme, wen man dafür anfragen könnte. Aber es muss nicht zwingend jemand sein, der aktuell ein Mitglied des Verkehrsvereins ist.

Heinrich Roth vor dem Schloss Hagenwil, wo Roths letzte Bunddesfeier als OK-Präsident stattfand. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juli 2021)

Wie gross war jeweils Ihr Aufwand für den 1. August?

Ich habe da eine Checkliste mit 260 Punkten in einer Excel-Tabelle, die ich im Laufe des Jahres abgearbeitet habe.

Wie bitte? 260 Punkte?

Ich muss sie mal «duresträhle», aber 240 Punkte sind es schon. Das verteile ich aufs Jahr und mit der Zeit weiss man, wann welcher Punkt drankommt. Dieses Jahr waren es vielleicht ein paar Stunden mehr, da wir einen neuen Bauchef hatten. Aber es dürften so zwischen 60 und 80 Stunden sein.

Wann beginnen Sie jeweils mit der Vorbereitung?

Der erste Punkt ist mit den Parteien zu schauen, wen sie als Redner haben. Das ist im Januar. Man kann nicht erst im Mai oder Juni fragen, ob sie daran gedacht haben. Sonst sind die gefragten Redner weg. Und ab dem Frühjahr schaue ich so alle 14 Tage mal die Liste an. Die erste Sitzung ist dann meist im Februar. Da schauen wir zusammen im OK, wo wir die Feier machen könnten. Alle überlegen sich einen geeigneten Standort.

Heinrich Roth war 2010 das erste Mal für die Amriswiler Bundesfeier verantwortlich. Gefeiert wurde damals auf der Egg. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juli 2021)

Gibt es noch einen Ort, wo Sie gerne eine Bundesfeier organisiert hätten?

Schade ist, dass es in Räuchlisberg nirgends Platz hat. Da waren wir schon zweimal schauen. Aber bei Schlechtwetter können wir nicht auf eine Wiese. Interessant wäre aber eine Bundesfeier auf der Spange Hölzli.

Die müsste man sperren.

Ja, aber früher ging es ja auch ohne. Nun haben wir ja sogar eine Unterführung mehr. Das würde schon gehen für fünf Tage. Die Krux ist einfach, dass die Strasse zu Hefenhofen gehört. Aber vielleicht könnte man ja mit Hefenhofen etwas Grösseres auf die Beine stellen.

Gab es schon Überlegungen oder Gespräche mit Hefenhofen oder auch mit Sommeri, um eine gemeinsame Bundesfeier zu organisieren?

Nein, so weit sind wir nicht gekommen.

Was ist, wenn sich niemand finden lässt? Steigen Sie dann nochmals in die Hosen?

Nein, das sicher nicht. Vielleicht übernehme ich ein kleines Jöbli.