Interview Das Theater an der Grenze zügelt – und will «den Spirit der alten Bude ins Kult-X hinüberretten» Über 50 Jahre lang spielte das Kreuzlinger Kleintheater im charmanten Schopf im Hinterhof der Hauptstrasse. Nun gibt es ein Bekenntnis zum neuen Kulturzentrum im Schiesser-Areal ab und kündigt seinen Umzug an. Präsident Andreas Heuke schwankt zwischen Wehmut und Aufbruchstimmung.

Das Theater an der Grenze – ein Ort, wo Kultur zu Hause ist. Bild: Kevin Roth

Wann ist es soweit mit dem Umzug?

Wir sind ja bereits heute teilweise im Kult-X aktiv. Am Sonntag fangen wir dort mit dem Auftritt von «Pasta del Amore» wieder an und machen weiter, wo uns die Pandemie letzten Herbst stoppte. In der Sommerpause ist es wegen der Hitze sowieso unmöglich, im Theater an der Grenze zu spielen. Und die Herbst-Saison werden wir dann Ende September fix im Kult-X in Angriff nehmen.

Andreas Heuke ist seit letztem November Präsident des Vereins Theater an der Grenze. Bild: PD

Also wird der Saal im Theater an der Grenze gar nicht mehr bespielt?

Das KIK (Kabarett in Kreuzlingen) wird ihn wohl bis ins nächste Jahr noch nutzen. Und wir räumen auch noch nicht aus. Was wir an Bühnentechnik brauchen, ist im Kult-X vorhanden. Und wir sind froh, dass wir das Theater an der Grenze noch eine Weile als Back-up-Lösung zur Verfügung haben.

Wieso hat der Vorstand den schon länger diskutierten Umzug genau jetzt beschlossen?

Es gibt zwei Gründe: Wir haben ausschliesslich im Kult-X eine Zukunft. Das Areal um das Theater wird in absehbarer Zeit verkauft und überbaut. Bevor wir als Mieter unter Druck geraten und ausziehen müssen, machen wir lieber jetzt Nägel mit Köpfen. Und nicht erst dann, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht.

Und der zweite Grund?

Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt im Hinblick auf die Volksabstimmung am 26. September zum Kult-X. Wir möchten ein klares Bekenntnis für das Kulturzentrum abgeben, ein Zeichen der Solidarität und Loyalität mit den zahlreichen weiteren Kreuzlinger Vereinen, die sich ebenfalls zum Kult-X bekennen. Wir wollen dieses geniale Projekt mit unserem Standortentscheid unterstützen.

Das Areal rund um das Theater an der Grenze soll bald verkauft und überbaut werden. Bild: Kevin Roth

Der Abschied von diesem traditionsreichen Haus wird aber wohl nicht einfach werden.

Natürlich wird uns der Auszug emotional nicht leicht fallen. Seit über 50 Jahren ist das Theater an der Grenze in diesen alten Mauern zu Hause. Da fällt es natürlich schwer, zu gehen.

Zeitgemäss war der Bau schon länger nicht mehr.

Ja, klar. Der Saal ist nicht behindertengerecht. Mit der steilen Treppe konnten wir nur fitte Künstler engagieren. Bis vor drei Jahren mussten die Künstler noch dasselbe WC nutzen wie die Zuschauer (lacht). Aber mit diesen legendären Geschichten besitzt das Theater an der Grenze eben auch einen wahnsinnigen Charme. Nicht nur uns wird es fehlen, wir hörten auch schon von Künstlern, dass sie diesen Auftrittsort vermissen werden.

Wie eignet sich denn das Kult-X als Theaterstätte?

Technisch passt alles. Für die Künstlergarderoben müssen wir noch eine gute Lösung finden. 120 bis 130 Zuschauer sind für unser Kleintheater die passende Grösse. Die Atmosphäre muss sich im Vergleich zum Theater an der Grenze noch etwas entwickeln. Es ist jetzt unsere Herausforderung, den alten Spirit hinüberzuretten.