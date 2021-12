Internet-Wahl Wer gewinnt den Thurgauer Sportpreis 2022? Ab Samstag kann man für die Nominierten stimmen Es ist wieder Zeit, die besten Thurgauer Sportlerinnen und Sportler zu wählen. Das Online-Voting beginnt am Samstag, 11. Dezember, und dauert bis am 21. Januar. Zur Auswahl stehen acht Athletinnen und Athleten sowie sechs Teams. Die grosse Feier findet am 11. Februar in Amriswil statt - mit prominenter Moderation.

Diese Einzelsportlerinnen und Einzelsportler kommen für den Thurgauer Sportpreis 2022 in Frage (von links): Yasmin Giger, Naemi Brändle, Stefan Küng, Catherine Debrunner, Heidi Diethelm Gerber und Samuel Giger. Auf dem Bild fehlen Martin Fuchs und Stefan Bissegger. Mario Gaccioli

Coronabedingt beginnt die Stimmabgabe für den Thurgauer Sportpreis 2022 ohne Vorlauf. Ab Sonntag können bis zum 21. Januar die Stimmen für die besten Thurgauer Sportlerinnen und Sportler sowie das beste Team via Internet abgegeben werden. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Auszeichnung «Thurgauer Sportpreis 2022» werden am 11. Februar im Pentorama in Amriswil geehrt.

Die Fachjury unter dem Vorsitz von Martin Leemann, Chef des kantonalen Sportamts, hat insgesamt acht Einzelsportlerinnen und Einzelsportler aufgrund ihrer Leistungen und Erfolge nominiert sowie sechs Teams.

Die nominierten Einzelsportler Naemi Brändle (Kanu)

Catherine Debrunner (Para-Leichtathletik)

Heidi Diethelm Gerber (Schiessen)

Yasmin Giger (Leichtathletik)

Stefan Bissegger (Rad)

Martin Fuchs (Reiten)

Samuel Giger (Schwingen)

Stefan Küng (Rad)

Die nominierten Teams Lindaren Volley Amriswil (Volleyball)

SC Kreuzlingen (Wasserball)

HC Thurgau (Eishockey)

Ballonteam Kurt Frieden/Pascal Witprächtiger (Aviatik)

LG SBWNET Oberthurgau (Leichtathletik)

Floorball Thurgau (Unihockey)

Gewählt werden die besten Thurgauer Sportlerinnen, Sportler und Teams einerseits mittels eines öffentlichen Internet-Votings. Andererseits gibt auch die Fachjury, welche die Nominierten erkoren hat, ihre Stimme ab. Die Jury wird auch einen Thurgauer Sportförderer des Jahres sowie einen Newcomer des Jahres wählen, die um den Jahreswechsel herum bekanntgegeben werden. Diese beiden Preisträgerinnen oder Preisträger werden ebenfalls am 11. Februar 2022 bei der Feier im Pentorama in Amriswil ausgezeichnet.

TV-Mann Jann Billeter begleitet durch den Abend

Als Moderator für die Sportpreis-Verleihung 2022 konnte erstmals der bekannte Fernsehmoderator Jann Billeter gewonnen werden. «Die Schweiz hat in ganz vielen Disziplinen unglaublich viele gute Sportlerinnen und Sportler», sagt der 49-jährige Bündner. «Diese in ihren Regionen zu ehren, wo sie herkommen, ist besonders sympathisch.» Billeter ist seit September 2021 beim Schweizer Pay-TV-Sender MySports, der sich schwerpunktmässig mit dem Schweizer Eishockey befasst, als Moderator und Kommentator angestellt. Zuvor war er seit 1997 für SRF unterwegs, moderierte unter anderem das Sportpanorama. Das TV-Journalist war auch an neun Olympischen Spielen, 20 Eishockey- Weltmeisterschaften und acht alpinen Ski-WM vor Ort.

Bei der Feier des Thurgauer Sportpreises 2022 am 11. Februar in Amriswil wird es erstmals eine Tageskasse geben, an der eine beschränkte Anzahl an Eintrittskarten gekauft werden können. Der Anlass wird organisiert vom Panathlon Club Thurgau. Die «Thurgauer Zeitung» ist Medienpartnerin des Anlasses.