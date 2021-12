Infrastruktur «Das ist nicht gut gelaufen»: Garderoben des FC Kreuzlingen kosten die Stadt eine Viertelmillion Franken mehr als bewilligt Gross war die Freude, als der Holzbau bei den Fussballplätzen im Hafenareal im Mai eingeweiht wurde. Gross ist nun die Ernüchterung, dass die Investition dafür zu tief budgetiert worden war.

Das Garderobengebäude des FC Kreuzlingen. Bild: PD

Das gibt ein Donnerwetter im Parlament, dessen ist sich Stadträtin Dorena Raggenbass wohl bewusst. Sie wird am kommenden Donnerstag dem Gemeinderat einen Zusatzkredit über fast eine Viertelmillion Franken erklären müssen. Das Geld ist allerdings bereits ausgegeben beziehungsweise verbaut. 1,077 Millionen Franken hat der Bau des neuen Garderobengebäudes für den FC Kreuzlingen nämlich gekostet. Im Budget der Stadt für 2020 war jedoch lediglich ein Investitionskredit von 800'000 Franken bewilligt worden. Abzüglich eines Beitrags von 30'000 Franken aus dem Sportfond Thurgau muss der Stadtrat nun also Ausgaben von rund 247'000 Franken nachträglich absegnen lassen. Stadträtin Dorena Raggenbass sagt:

Dorena Raggenbass

Stadträtin Kreuzlingen Bild: Andrea Stalder

«Wir stehen dazu, das ist nicht gut gelaufen.»

Der Fehler sei intern in der Stadtverwaltung bei einer Projektübergabe passiert, erklärt die Chefin des Departements Gesellschaft. Letztlich hatte man es verpasst, die zu erwartenden höheren Kosten aufgrund einer Projektüberarbeitung und -erweiterung auch in den Investitionskredit miteinzurechnen. So landete letztlich ein falscher, zu tiefer Betrag im Budget. «Eine Rücksprache mit den Planern fand damals nicht statt, das war der grundlegende Fehler und ist die Hauptursache für die Kreditüberschreitung», heisst es dazu in der Botschaft an den Gemeinderat.

«Der zweite Vorwurf, den man uns machen kann, ist, dass wir keinen Baustopp veranlasst haben, als wir den Fehler bemerkten.»

In der Tat sprachen die Verantwortlichen beim Spatenstich im Oktober 2020 als auch in einer Medienmitteilung zum Baufortschritt im Dezember 2020 nach wie vor von 800'000 Franken. Bei der Einweihung im Mai war dann die Rede von einer Kostenüberschreitung von zirka zehn Prozent.

Ein Bild vom Spatenstich im Oktober 2010. Politiker und FC Kreuzlingen voller Vorfreude. Bild: Andrea Stalder (19.10.2020)

Man versuchte dennoch im Kreditrahmen zu bleiben

«Wir versuchten, wo immer möglich die Kosten zu drücken», erklärt Dorena Raggenbass. Letztlich blieben die Sparbemühungen aber unbelohnt, der Kreditrahmen konnte deutlich nicht eingehalten werden. Auf die technischen Verbesserungen wollte man nicht verzichten. «Die machten wirklich Sinn», betont Raggenbass. Und ein Baustopp mitten im Winter hätte das Projekt wohl verzögert und vielleicht auch nochmals verteuert.

Schirigarderoben und eine zusätzliche Erdsonde

Für die Mehrkosten seien vor allem die nicht berücksichtigten Raumerweiterungen ausschlaggebend. Zwei kleine, multifunktionale Garderoben, etwa für die Schiedsrichter, und ein Sanitätsraum waren aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs des FC Kreuzlingen und des Platzmangels in der Bodenseearena in das Garderobenprojekt integriert worden. Die zusätzlichen Kosten im energetischen Bereich seien vorwiegend der verschärften Gesetzgebung geschuldet. Die Lüftungsanlage musste erweitert werden und eine vierte Erdsonde für die Heizung wurde nötig.

Der «Lehrblätz», den Dorena Raggenbass mitnimmt, beinhaltet, dass künftig Projekte über die ganze Dauer aus einer Hand geführt werden sollen, «damit künftig nicht mehr passiert, was schlicht nicht passieren darf».

Was genau geschieht, sollte der Gemeinderat den Zusatzkredit am Donnerstag verweigern, ist unklar. Das Gebäude ist schliesslich fertig gebaut und in Betrieb. Für die Stadträtin ist dies auch das Erfreuliche an der Misere:

«Das Resultat ist sehr gut und der Preis für das, was wir erhalten haben, ist gerechtfertigt.»

Somit sei es kein verlorenes Geld.