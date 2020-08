In Wuppenau sorgen die Frauen für Bewegung Die Gemeinde Wuppenau zeichnet das Team «Wuppenau bewegt» mit dem Jugendförderpreis 2020 aus. Es bietet neu auch Aerobic für Jugendliche an.

Die Preisträgerinnen: Saskia Rutz, Sandra Gantenbein, Ursi Müller und Barbara Hug vom Team «Wuppenau bewegt». Bild: Werner Lenzin

Das Sportangebot in der Gemeinde ist gross. Wuppenauerinnen und Wuppenauer von Klein bis Gross können sich austoben in diversen Gruppen und Vereinen. Hinter all diesen Angeboten wie Muki- und Kinderturnen, Mädchen- und Frauenriege, der Jugi, des Fussball- oder Tischtennisclubs stehen engagierte Menschen.

Am Donnerstagabend kamen vier von ihnen zu Ehren. Ursi Müller, Barbara Hug, Saskia Rutz und Sandra Gantenbeinvom Team «Wuppenau bewegt» schafften es, die Meitliriege zu sichern und mit dem neuen Angebot «Oberstufe Plus» und Aerobic ein Anschlussangebot für Jugendliche auf die Beine zu stellen.

Fördern mit 10'000 Franken pro Jahr

Für diesen grossen Einsatz überreichte ihnen Hanspeter Gantenbein, Präsident der Leutnant René Moser Stiftung, den Jugendförderpreis 2020. «Wir haben in Wuppenau die Leutnant René Moser Stiftung, welche uns die Gelegenheit gibt, den Einsatz für die Jugend mit 10'000 Franken jährlich zu fördern», sagt Gantenbein anlässlich der Preisübergabe in der Turnhalle Mettlen.

Den Anlass nützen die vielen Sportvereine gleich auch, um ihr Angebot in lockerer Reihenfolge den Anwesenden vorzustellen, die auf den Langbänken Platz genommen haben.