In Wigoltingen brannte ein Lager In Wigoltingen fing eine überdachte Abstellfläche der Firma Provalora Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt. Sabrina Bächi

Bei der Wigoltinger Firma Provalora brannte ein Zwischenlager ab. Hauptsächlich das Dach und die Fassade sind betroffen. (Bild: Andrea Stalder)

Die Polizei schreibt von einem Industriegebäude, dass am Mittwochmorgen um kurz nach vier Uhr in Flammen aufging. «Es ist eine Art Abstellfläche ausserhalb des Hauses angebracht», erzählt Dominique Auf der Mauer, Leiterin Produktion bei der betroffenen Firma Provalora CS AG in Wigoltingen.

Anwohner, die das Feuer in der Firma an der Oberdorfstrasse bemerkten, riefen die Feuerwehr. Diese war rasch vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Sachschaden von mehreren zehntausend Franken sei entstanden, heisst es weiter.

Hauptsächlich das Dach ist betroffen

«Wie hoch der Schaden ist, können wir nicht abschätzen. Hauptsächlich das Dach der Abstellfläche und die Fassade des Hauses sind betroffen», sagt Auf der Mauer. Tatsächlich zeugen schwarze Flecken vom Brand in den frühen Morgenstunden.

Der Brandermittlungsdienst und der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. «Zusätzlich wurde ein Elektrosachverständiger beigezogen», schreibt die Polizei. Wer Angaben zum Brand machen könne, soll sich beim Polizeiposten Müllheim melden.