In Weinfeldne juchzen schon die Kleinsten an der Jodler-Unterhaltung

An seiner Unterhaltung servierte der Jodelklub am Samstagabend nebst einem feinen Menu eine breite Palette an traditionellem Liedgut und Tänzen. Das Nachwuchs-Chörli erwärmte die Herzen der vielen Besucher.