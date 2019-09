In Weinfelden verankern sie Bäume in der Thur zum Schutz der Fische

Der Fischerverein Weinfelden hat am Samstag Raubäume in der Thur verankert. Die Methode ist neu im Thurgau, Erkenntnisse könnten künftig in die Renaturierungsbemühungen des Kantons einfliessen.