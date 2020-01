In Weinfelden steht Künstler Dani Ziegler auf dem Prüfstand Am Freitag hat Musiker und Komiker Dani Ziegler im «Frohsinn» in Weinfelden sein neues Programm gezeigt. Die Scherze sind gut angekommen.

Komiker und Bassist Dani Ziegler lässt während seines Programms eine Zuschauerin seinen Sugo kosten. Bild: Viviane Vogel

Weinfelden Die Stimmung ist heimelig im Restaurant Frohsinn, man kennt sich. «Kannst du bitte noch den Lichtschalter drücken?», fragt ein Mitglied des Kulturvereins. Der aufgeforderte Gast wird somit unverhofft Teil des Beleuchtungsteams.

Als alle sitzen, kommt Bassist und Komiker Dani Ziegler auf die Bühne und geniesst erst einmal den Applaus. Das Programm, das er präsentiert, ist noch in der Testphase.

«Das Publikum gestern hat gar nicht gut gepasst»

sagt Ziegler neben der Bühne. «Deshalb habe ich heute eine andere Reihenfolge ausprobiert.» Das Ziel bei so einem «Try Out» sei unter anderem, dass die Texte möglichst kurz und prägnant werden.

Zwischen Musik und Tomatensauce

Nebst Zieglers Comedy-Programm steht vor allem seine Liebe zum Bass im Mittelpunkt. «Er könnte einen ganzen Abend nur mit seinem Bassspiel ausfüllen», schwärmen zwei Besucherinnen.

«Tomatensauce zu kochen, ist gar nicht nötig.»

Ziegler wechselt nämlich zwischen Musik und Kochen. Dabei bindet er Zuschauer als Küchengehilfen ein:

«Könntest du bitte auf die Sauce schauen?»

Der Besucher erhält sogar eine Schürze und nimmt sich dieser unerwarteten Aufgabe pflichtbewusst an. Der «Sugo di Dani» wird schliesslich für neun Franken versteigert.

Am Ende kündigt Ziegler eine Umfrage an. Punkt für Punkt geht er die Nummern durch und holt sich Rückmeldungen ab. Das meiste erhält ein «super», eine Nummer kam «mittelmässig» an – weil das Bassspiel den Anwesenden zu kurz war. «Das Publikum dürfte viel kritischer sein», sagt Ziegler.