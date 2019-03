In Weinfelden laufen sie zu Ostern immer der Geschichte nach Am Osterhasen-OL vom 20. April verschmilzt Sport mit Geschichte. Die Teilnehmer können den Lauf auf Wunsch mit einer über 300 Jahre alten Karte in Angriff nehmen. Sabrina Bächi

Urs Keller organisiert den Weinfelder Osterhasen-OL. Dieser führt an historisch interssanten Orten vorbei, wie hier dem Schlotterhof. (Bild: Reto Martin)

Urs Keller zeigt, wie ein jährlich wiederkehrender Anlass aussergewöhnlich wird. Dieses Mal hat er mit seinem Team den traditionellen Osterhasen-Orientierungslauf aus dem Wald in die Häuserschluchten geholt. «Da die Ostern so spät stattfinden, dürfen wir wegen der Brut- und Setzzeit gar nicht in den Wald», erklärt Urs Keller.

Kurzerhand hat er deshalb seine zwei Leidenschaften verbunden und in Weinfelden einen OL aufgestellt, an dem die Posten ausschliesslich an historisch interessanten Standorten stehen.

«Ich bin seit eineinhalb Jahren Lehrer in Weinfelden und schätze es, mit meinen Schülern an die Orte des Geschehens zu gehen»

sagt Keller. Das bringe den Schülern die Geschichte viel näher. Genau das möchte er mit den Teilnehmern des Osterhasen-OL dieses Jahr erreichen, da der Lauf explizit nicht nur für geübte Läufer, sondern vor allem für Familien gedacht ist. Deshalb gibt es zu jedem Posten auch die entsprechende Geschichte, die bereits auf der Website einsehbar ist.

Navigatoren im Kinderwagen

Ein familienfreundlicher Lauf heisst auch, dass es keine Ranglisten gibt. «So steht niemand unter Druck, den Parcours so schnell als möglich zu absolvieren.» Es gebe zwar eine Zeitmessung, aber keine Auflistung. Damit auch die Kleinsten bereits dabei sein können, gibt es verschiedene Strecken. Die kürzeste ist kinderwagentauglich, sagt Keller. «Es kommt vor, dass dann die Kinder mit der Karte in der Hand den Weg vorgeben.»

Mit diesem Zehntenplan als OL-Karte können die Teilnehmer loslaufen. Bild: PD

Im Zuge seiner Recherchen für die historischen Postenstationen ist Keller per Zufall auf einen Zehntenplan aus dem Jahr 1695 gestossen. «Es ist mir aufgefallen, dass vieles an dieser Karte heute noch stimmt», sagt er. Der Lauf kann deshalb nicht nur mit einer klassischen OL-Karte absolviert werden, sondern auch mit der wohl ältesten OL-Karte weltweit. Die Herausforderung hierbei:

«Sonst ist jedes Trottoir und jeder Gartenhag eingezeichnet. Auf der alten Karte sind noch Häuser drauf, die es gar nicht mehr gibt»

sagt der 60-Jährige. Auf dieser Karte sind nur 15 Posten zu finden. Es soll eine spezielle Herausforderung sein, sich mit einer historischen Karte in der Gegenwart zurechtzufinden. «Bei den Anmeldungen ist mir aufgefallen, dass sich bisher vor allem Weinfelder angemeldet haben, mit der historischen Karte zu laufen.» Am Osterhasen-OL sind Zuckereili und der Schoggiosterhase Draufgaben zum historischen Erlebnis.