Glosse

Wider den Tiefdruck: Wie der Frauenfelder Glühwein gegen den Hochnebel und die Wega hilft

Murgspritzer: Achtung, von der Wega in Weinfelden kommt man übel zurück. TZ-Redaktor Mathias Frei erklärt zudem, wie das so ist mit dem cheibe Nebel und warum die Finnen gerne mal was trinken.