In Weinfelden feiern sie die letzte Truubefasnacht mit Wehmut Mit Schnitzelbänken und musikalischen Darbietungen bot das Trauben-Team seinen Gästen eine gelungene Derniere. Dreissig Jahre lang hatten Olivia und Jürg Langer den beliebten Anlass organisiert, nun hören sie auf. Susanna Ribi

Buntes Treiben im «Trauben». Die Plätze im Restaurant sind an der Fasnacht restlos besetzt und alle Gäste sind verkleidet. (Bild: Andrea Stalder)

Am Samstagabend fand die letzte Truubefasnacht statt. Nach dreissig Jahren geht das Wirtepaar Olivia und Jürg Langer in Pension. Was danach mit dem Gasthaus zum Trauben geschieht, steht noch in den Sternen – entsprechend gross war der Andrang für die Derniere des beliebten Anlasses. Bereits kurz nach 19 Uhr war die Gaststube voll besetzt und die Gäste warteten gespannt auf das Programm.

Die Schnitzelbänke sind unterhaltsam und abwechslungsreich; ob in Versform oder als Lied vorgetragen. Alle Besucher kommen auf ihre Kosten – und einige ihr Fett weg. Die meisten Schnitzelbänkler blicken auf die letzten Jahre zurück und erkennen, dass sich gewisse Themen hartnäckig halten. Der Marktplatz beispielsweise ist ein Dauerbrenner, hat in den letzten Jahren viel Stoff geliefert: vom roten Häuschen bis zum Wasserspiel.

Vögeli und Engeli im Himmel über Weinfelden

Die anwesenden Gemeinderäte und der Gemeindepräsident werden ebenfalls mit lockeren Sprüchen erwähnt. Dass der Himmel über Weinfelden nach den Wahlen nun mit Vögeli und Engeli erfüllt sei, erheitert die Anwesenden besonders. Aber auch die musikalische Unterhaltung bietet Abwechslung.

Lachen trotz Lätsch-Smileys: Gäste an der Truubefasnacht in Weinfelden. (Bild: Andrea Stalder)

Zuerst heizt die obligate Guggenmusig die Stimmung mächtig auf. Später tritt eine Band der Musikschule Weinfelden auf. Die fünf Jugendlichen spielen Popsongs wie «Stand By Me» von Ben King.

Die Gastgeberfee Olivia Langer erhält Lob und Dank für die Organisation der Fasnacht während so vieler Jahre. Die Gäste hoffen, dass die Truubefasnacht trotz Abgang der Organisatorin auch nächstes Jahr stattfinden wird. Es gibt ja noch andere Restaurants im Ort – und auch der «Trauben» wird ja nicht abgerissen.