In Weinfelden entsteht eine Luxus-Oase auf vier Etagen

Er will doch nur spielen – Christoph Hartmann eröffnet einen Spielwarenladen in Weinfelden

Der Weinfelder Musiker, bekannt als Sirgel, wagt sich an eine neue Herausforderung. Am 4.August will er seinen Laden mit «Begeisterung für Schall- und Spielkultur» an der Amriswilerstrasse eröffnen.