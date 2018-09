In Steinebrunn essen Gäste mit einem Alltagshelden Hans Oppikofer wird am 23. September Gastgeber einer sogenannten Heldentafel sein. Das Event soll die Leute für die Landwirtschaft sensibilisieren. Lara Jörgl

Hans Oppikofer ist vor allem für seinen Most bekannt. (Bild: Reto Martin)

«Hier geht es unter anderem auch um Aufklärung», sagt Aurelia Hostettler, zuständig für die Kreation und Konzeption der Heldentafel. Viele Menschen wüssten nicht mehr, woher ihr Essen komme. «Die Supermärkte sind sehr anonym; man vergisst die Gesichter hinter den Produkten.»

Kulinarischer Versuch der Aufklärung Um den Leuten wieder die Ursprünge ihrer Lebensmittel zu zeigen, hat die Pfefferbeere AG das Projekt Heldentafel lanciert. Hierbei können Interessierte ein Menü aus der Region geniessen und auf einem Hof Einblicke in die Landwirtschaft nehmen. Ein langer Tisch wird unter den Apfelbäumen platziert.

Schwerpunkte sind vor allem das Handwerk und die Philosophie der Bio-Bauern. Bisher haben sich schon zwei Landwirte für dieses Projekt bereit erklärt. Einer davon ist Hans Oppikofer, der seinen Hof «Mausacker» in Steinebrunn zur Verfügung stellt. Am 23. September wird er der zweite «Held» des Projektes sein. Diese Bezeichnung wird für die Gastgeber des Events gebraucht.

«Immerhin sind Landwirte unsere stillen Helden im Alltag.», sagt Hostettler.

«Wir wollen, dass die Bevölkerung erfährt, wie viel Herzblut diese Menschen jeden Tag in ihre Arbeit stecken.»

Dieses Konzept hat Oppikofer sehr begeistert: «Ich mache mit, weil ich die Idee dahinter sehr schätze.» Er wolle den Leuten zeigen, wo ihre Produkte herkommen und wie sie hergestellt würden. «Viele wissen gar nicht mehr, wie man zum Beispiel Most herstellt.» Man sei auf ihn zugekommen, weil er alles nach alter Schule mache. «Wir mosten noch traditionell und haben nichts mit Konzentraten am Hut. Das ist heutzutage selten geworden.»

Oppikofer wird seine Gäste auf dem Hof herumführen und ihnen helfen, selbst zu mosten. So kann jeder der Teilnehmer am Ende seinen eigenen Saft mit nach Hause nehmen. Solche Veranstaltungen will die Pfefferbeere AG nach Möglichkeit nun öfters durchführen. Hostettler ist zuversichtlich: «Wir schauen noch, wie sich das ganze entwickelt, aber ja: Natürlich wünschen wir uns, dass die Heldentafel nun regelmässig stattfinden kann. Uns schwebt etwas im monatlichen Bereich vor.»