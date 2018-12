In Stachen weiht der Samichlaus die Haltestellen ein Die Haltestelle «Stachen, Post» wurde gestern um 10.30 Uhr in «Stachen, Momö» unbenannt. Als witzige Einlage wurde sie von Samichlaus und Schmutzli eingeweiht. Lara Jörgl

Samichlaus und Schmutzli überreichen das neue Haltestellenschild.

(Bild: Donato Caspari)

Das Postgebäude der Gemeinde ist schon seit Jahren geschlossen, der Name der Haltestelle war also nicht mehr aktuell. Statt «Stachen, Post» in «Stachen, Zentrum» umzubenennen, entschieden sich die Verantwortlichen für «Stachen, Momö». Grund dafür ist das Schweizer Mosterei- und Brennermuseum «Momö». Es ist die neueste Touristenattraktion in Stachen. Eröffnet wurde es von der Mosterei Möhl.

«Es ist unser Bekenntnis zum Safthandwerk und zur Region, daher freuen wir uns sehr, dass jetzt sogar die Postauto-Haltestelle nach dem Modern Museum of Öpfel benannt ist»

sagt Franco Ruault, zuständig für Kommunikation und PR. Ab dem 9. Dezember ist die Haltestelle mit dem neuen Namen in Betrieb. (laj)