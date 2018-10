In Romanshorn werden besorgte Bürger aktiv Engagierte Einwohner gründen ein Komitee und suchen per Zeitungsinserat Gegenkandidaten zu Stadtpräsident David H. Bon (FDP). Pikant: Die SP, SVP, CVP und die Grünen sind mit im Boot. Annina Flaig

Ulrich Weideli und Aliye Gül sind Mitglieder des Komitees und wollen einen Neustart in der Stadtregierung. (Bild: Reto Martin)

Fünf der acht Romanshorner Stadträte treten am 10. Februar nicht mehr zu Wahl an. Auch in der Stadtverwaltung ist die Fluktuation hoch (unsere Zeitung berichtete). «Das sind deutliche Zeichen dafür, dass die Stadtregierung in Schräglage geraten ist», sagt der Romanshorner Ulrich Weideli. Der Tierarzt ist in Romanshorn kein Unbekannter. Genau so wenig wie die ehemalige SP-Präsidentin respektive Stadträtin Aliye Gül. Die beiden treten als Privatpersonen und Sprecher einer Findungskommission an die Öffentlichkeit. «Engagierte Bürger» seien es, welche dieses Komitee vor rund einem Monat ins Leben gerufen haben.

Bis jetzt will niemand Stadtrat werden

«In dieser Stadt ist es zünftig am Brodeln», sagt Weideli. Das Misstrauen gegenüber der Regierung sei gross. Spätestens, seit die Einwohner an Gemeindeversammlungen eine ganze Kirche füllen und beim Budget eigenhändig den Rotstift anlegen, sei das evident. Zudem ist vier Monate vor den Stadtratswahlen noch kein Gegenkandidat zum amtierenden Stadtpräsidenten David H. Bon (FDP) bekannt, der sich für die nächste Legislatur wieder zur Verfügung stellen will. Deshalb wurden besorgte Bürger aktiv. Dem Komitee gehe es nicht um Schuldzuweisungen und Verurteilungen.

«Wir sind der Meinung, dass Romanshorn einen Neustart braucht und dafür ist auch eine Wahlmöglichkeit im Präsidium nötig», so Gül. Deshalb hat das Komitee in dieser Zeitung und im Seeblick ein Stelleninserat platziert, in welchem interessierte Personen für das Amt des Stadtpräsidenten gesucht werden. «Mit dem erhofften Nebeneffekt, dass sich dann auch Kandidaten für den Stadtrat finden lassen», betont Gül.

Vier Ortsparteien spannen zusammen

Augenfällig an der Angelegenheit ist: SP, SVP, CVP und Grüne sind mit im Boot. Namentlich sind SP-Präsidentin Marina Bruggmann, SVP-Vorstandsmitglied Urs Köppel, CVP-Vorstandsmitglied Stefan Fässler und Markus Bösch, Präsident der Grünen, Mitglied des Komitees. Dieses versteht sich als von Bürgern initiierte, überparteiliche Gruppierung. Nicht im Komitee vertreten ist nebst der FDP auch die EVP. Präsidentin Regula Streckeisen sagt auf Anfrage:

«Wir sind der Meinung, dass zu viel Knowhow verloren ginge, wenn der Stadtpräsident auch noch ausgewechselt werden würde.»

Mit dem Ausscheiden von fünf Stadträten sei die Lage prekär genug. Stadtpräsident David H. Bon war infolge Ferienabwesenheit diese Woche für eine Stellungnahme nicht erreichbar.