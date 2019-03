In Romanshorn herrschte blinde Zerstörungswut : «Ein solches Ausmass an Vandalismus hatten wir schon länger nicht mehr» Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Hafenstadt ihr Unwesen getrieben. Sie verursachten einen Schaden von mehreren tausend Franken. Jana Grütter

Die Bänkli gingen teilweise kaputt. (Bilder: Gülsen Karasu Üzümcüoglu)

«Insgesamt wurden neun Bänkli beschädigt», sagt Stadtschreiberin Bettina Beck auf Anfrage. Ein Teil landete im See . «Ein solches Ausmass an Vandalismus hatten wir schon länger nicht mehr.» Die Unbekannten haben auch mehrere Lampen kaputt gemacht und diverse Signaltafeln aus den Verankerungen gerissen. Bettina Beck:

Ein Teil der Bänkli landete im Wasser.

«Nichts scheint die Vandalen abzuhalten.»

Unbekannte werfen Bänke in den See.

Laut Beck sind bewusst nicht alle Bänkli verankert. «Dies erlaubt den Besuchern des Seeparks, die Sitzgelegenheiten im Sommer selbstständig in den Schatten zu stellen.» Jedoch seien auch Bänkli beschädigt worden, welche durch Beton fest mit dem Boden verbunden sind. «Nicht einmal das scheint die Vandalen abzuhalten.»

Vandalismus kommt immer wieder vor

Solche Sachbeschädigungen kommen immer wieder vor. Vor etwa eineinhalb Jahren zündeten Unbekannte ein Bänkli im Seepark an. 2011 halfen Lernenden der Brüggli-Logistik, Bänkli aus dem Wasser zu holen. Aber nicht nur die Hafenstadt hat mit blinder Zerstörungswut zu kämpfen. 2013 wurden in Arbon ebenfalls Sitzbänke in den See geworfen. Ausserdem wurden Scheiben an Busstationen zerschlagen. Nur selten können die Täter ermittelt werden.