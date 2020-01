In Märwil fliegen an der rasanten Turnerunterhaltung Käse durch die Luft Die Turnshow der turnenden Riegen aus Märwil hat es in sich. Nebst Salti, Spagaten und humoristischen Einlagen, wird auf der Bühne sogar Käsefondue gegessen.

Die Jungs der grossen Jugendriege zeigen viel Haut und Einsatz bei ihrem Auftritt «Appenzeller Wanderlust». (Bild: Christoph Heer)

Die virtuelle Turnfahrt geht schon rasant los. So sind es die Kinderturner mit ihrem Auftritt «Wild West im Jura», gefolgt von der Mädchenriege und ihrem «Uri, dä Berg rüeft», sowie der Jugendriege mit der «Degustation durch das Wallis».

Von Beginn an wird das Publikum mitgenommen und dazu aufgefordert, ein Teil dieser speziellen Reise zu sein. Der Dank, in Form von viel Applaus, lässt nicht lange auf sich warten. Für Aufsehen sorgen indes nicht nur die Protagonisten auf und hinter der Bühne. Auch das Küchenteam, die Bar-Mannschaft und die Tombola-Macher, erledigen die ihnen auferlegten Arbeiten zur grossen Zufriedenheit der vielen Besucher am Donnerstag.

Die Fahrt der kleinen Mädchenriege geht nach Uri. (Bild: Christoph Heer)

Turnerfahrt von Märwil nach Basel und zurück

Die grosse Jugendriege zeigt bei ihrer Show «Appenzeller Wanderlust», was in ihnen steckt. Sie versorgen das Publikum mit ganzen Käselaiben – selbstverständlich Appenzeller. Natürlich sind es keine echten Nahrungsmittel, welche die Jungs durch die Halle schleudern, sondern vielmehr mit Luft gefüllte Plastikkäse. Das Gesundheitsamt hätte sonst wohl seine Einwände angebracht.

Die Show zieht danach weiter zu anderen Regionen der Schweiz. Vom Aargau nach Basel und von Zürich nach Malbun, bis die Turnerschar nach einigen Stunden der Gemütlichkeit und Kurzweil wieder in Märwil ankommt.

Die Kinderturner heimsen mit ihrer Show «Wild West im Jura» Applaus ein. (Bild: Christoph Heer)

Am vergangenen Samstag und am Donnerstag Abend haben die Märwiler Turnerriegen ihre gelungene Show bereits präsentiert. Am Samstagabend um 20 Uhr folgt die letzte Vorführung, auf die sich die vielen kleinen und grossen Turnerinnen und Turner während vieler Monate intensiv vorbereitet haben.