In Kreuzlingen gibt es ein Fussballturnier ohne Verlierer

Am 15. Juni spielen um 10 Uhr die D-Junioren des FCK gegen den FC Arbon, und die C-Junioren treten ab 15 Uhr gegen den FC Münsterlingen an. Spannend wird es um 18 Uhr, wenn die 1. Mannschaft des FCK mit dem letzten Meisterschaftsspiel den nicht einfachen Wiederaufstieg in die 1. Liga zu erkämpfen versucht.