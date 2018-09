In Katholisch-Sulgen wirkt ein neuer Pastoralassistent

Jürgen Bucher wurde am 20. August 1967 in der süddeutschen Stadt Ravensburg geboren, wo er auch aufwuchs. Er erlernte zunächst den Beruf des Chemielaboranten, holte dann die Matura nach und studierte in Sankt Augustin bei Bonn und in Freiburg im Breisgau Theologie. 1998 begann er eine fünfjährige Tätigkeit als Pastoralassistent im Laufental BL. Zuletzt war er 15 Jahre Gemeindeleiter in Horn TG. Bucher ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern und wohnt mit seiner Familie in Horn. Die Freizeit verbringt er gerne mit Bergwandern und Skifahren. (st)