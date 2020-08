In einer der Arboner Saurer-Hallen soll ein Freizeitpark samt Kartbahn entstehen

(mso) Saurer braucht die ehemalige Lagerhalle nicht mehr. Ende des letzten Jahres hat die Firma die Produktion der Stickmaschinen von Arbon ins Werk nach Suzhou in China ausgelagert, näher an die Märkte in Asien, wo die Textilindustrie ihr Zentrum hat. Aufgrund des Strukturwandels und der Überkapazitäten am Markt könne der Geschäftsbereich seit geraumer Zeit nicht mehr rentabel geführt werden, begründete Saurer Anfang 2019 die Verlegung der Arbeitsplätze nach Fernost. Betroffen waren rund 35 Stellen. In Arbon verblieben die Geschäftsführung sowie Forschung und Entwicklung im Bereich Embroidery. Die Belegschaft zählt aktuell 103 Mitarbeiter. Der Standort im Oberthurgau sei als strategischer Denkplatz weiterhin von Bedeutung für Saurer, betonte die Firma bei der Restrukturierung.