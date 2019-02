In der Weinfelder Curlinghalle spielt Asterix gegen Globi Immer zur Fasnachtszeit treten die Curler maskiert aufs Eis. Denn der Curling Club Weinfelden-Ottenberg organisiert das schweizweit einzige Turnier mit Kostümpflicht. Sabrina Bächi

Am Fasnachtsturnier spielen maskierte Teams gegeneinander in der Weinfelder Curlinghalle. (Bild: Reto Martin)

Mit einem hellen «Klonk» treffen die beiden Steine aufeinander. Konzentriert beobachtet Asterix die Szenerie, die sich ihm nun bietet. Wie liegen die Steine? Bleiben die unbeugsamen Gallier auch im Curling unbesiegt? Und diesmal erst noch im Kampf gegen die Globis. Bestimmt eine härtere Nuss zu knacken, als die Römer, die sowieso nur spinnen.

Denn schliesslich geht es für Asterix, Obelix und Troubadix nicht nur um Prestige, sondern um ein Preisgeld von 1000 Franken. Soviel erhält nämlich der Gewinner der Fasnachtstrophy des Curling Clubs Weinfelden-Ottenberg, verrät Andreas Hüppi, Präsident des Weinfelder Curling Clubs (CC).

«Dieses Turnier veranstalten wir immer zur Fasnachtszeit. Deshalb ist eine Verkleidung Pflicht», sagt Hüppi. Das sei einzigartig in der Schweiz und der CC weitherum bekannt für diesen Anlass.

Lukrative Teilnahme

Drei Tage dauert der Anlass, erst am Sonntagabend ist klar, wer die 1000 Franken Siegerprämie nach Hause nehmen darf. Aber auch sonst ist die Teilnahme lukrativ. Insgesamt vergeben die Weinfelder Curler eine Preissumme von 4500 Franken.

Am Freitagmorgen startet das Turnier. Abends steigt ein Maskenball im Restaurant Eisenbahn. Musikalisch umrahmt wird der Anlass durch Guggenmusik. Am Samstag ist wieder spielen auf dem Eis angesagt. Bis dann um 13 Uhr das Käsebuffet im Thurgauerhofsaal stattfindet.

«Dann prämieren wir jeweils das Team mit der besten Verkleidung.»

Preisverleihung für das Team mit dem besten Kostüm

Einige der Teams legen grossen Wert auf ihre Maskierung und sind bestrebt, den Sieg fürs beste Kostüm einzuheimsen. Als Preis winken hier Essensgutscheine für das Restaurant Curlinghalle. «Jedes Team darf seinen Favoriten auf einen Zettel aufschreiben. Dann zählen wir aus und das Team mit den meisten Stimmen gewinnt den Preis fürs beste Kostüm», sagt der Präsident.

Andreas Hüppi, Präsident des Curling Clubs Weinfelden-Ottenberg. (Bild: Reto Martin)

Auch während des Käsebuffets spielt die Guggenmusik. Am Samstagabend gibt es ein weiteres Mal schräge Töne zu hören, dann jedoch sogar am Spielfeldrand. Dort dürfen sonst keine Besucher hin, weil die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht mehr stimmen, wenn zu viele Personen in der Eishalle wären, erklärt Hüppi.

Besucher sind dennoch sehr erwünscht. «Vom Restaurant aus hat man eine sehr gute Sicht auf das Eisfeld und die Spiele», sagt er.

Sie spüren den Olympia-Effekt

Schliesslich sei auch der CC auf Nachwuchs und Interessierte angewiesen. Den Olympia-Effekt spüren die Curler aber stark. «Wenn die Schweizer Curler bei den Olympischen Spielen gut spielen, haben wir mehr Spieler», sagt Hüppi, der selbst seit über 30 Jahren Curling spielt.

Dennoch sei es schwierig, für ein dreitägiges Turnier genügend Teams zu finden. Dieses Jahr haben sich nur deren 16 angemeldet. «Normalerweise sind es etwa 24.» Für das 50-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr sei das Ziel klar: Mehr Teilnehmer und ein grösseres Rahmenprogramm. Wie genau dieses aussieht, ist noch nicht entschieden. Denn die Planung für die Fasnachtstrophy beginnt jeweils erst Mitte September.

Dann betreten zwei Krankenschwestern und ein Arzt in grüner OP-Kleidung den Raum. Man kennt sich – trotz Verkleidung. Pirat Andreas Hüppi erzählt:

«Die Kostüme werden so gewählt, dass wir noch spielen können, aber manchmal landen auch Federn, Fell oder Haare von den Kostümen auf dem Eis. Das ist natürlich ungünstig, aber gehört halt zum Fasnachtsturnier.»

Derweil kämpfen die Gallier immer noch um den Sieg. Wenn sie sich nicht von den schönen Kleopatras zwei Bahnen weiter ablenken lassen, sollte dem nichts im Weg stehen.