In der Romanshorner Gemeindebibliothek werden neue Anlässe aufgegleist Die Bibliothek blickt auf ein spannendes Jahr zurück. Der Basler Autor Alfred Bodenheimer las an der Mitgliederversammlung vor. Markus Bösch

Professor und Krimiautor Alfred Bodenheimer aus Basel las in Romanshorn vor. (Bild: Markus Bösch)

900 Mitglieder nehmen die zahlreichen Angebote der Gemeindebibliothek in Anspruch. Mit traditionellem Angebot und neuen Veranstaltungen schauen die Verantwortlichen der Bibliothek optimistisch in die Zukunft: «Für einen reibungslosen Betrieb müssen wir vier neue PCs und einen Server anschaffen», sagten Präsidentin Sandra Randegger und Bibliotheksleiterin Tanja Bühler an der 32. Mitgliederversammlung vom vergangenen Dienstag.

Buchstart und Vorlesetag

Bereits zur Tradition gehört die Teilnahme am Ferienpass, am Lenz und am Neuzuzügerabend. Auch der Bücherschrank im Seebad habe sich etabliert. Das Ausleihteam will sich am Schweizer Vorlesetag beteiligen. Ins Programm aufgenommen haben sie ebenfalls die Erzählnacht. Genauso wie das Projekt «Buchstart», mit dem die Jüngsten angesprochen werden. In finanzieller Hinsicht hat das vergangene Jahr mit einem kleinen Plus abgeschlossen, das Budget 2019 weist hingegen einen Ausgabenüberschuss von 15'350 Franken aus. Kassier Daniel Müller sagt:

«Dies hat mit der Anschaffung der PCs zu tun. Sobald sie aktiviert sind, ist das Defizit um 10000 Franken kleiner»

Im Anschluss an die Versammlung las Alfred Bodenheimer aus Basel aus seinem neuesten Krimi «Im Tal der Gebeine». Als Professor für jüdische Literatur- und Religionsgeschichte an der Uni Basel kann er authentisch und glaubwürdig aus diesem Milieu erzählen.