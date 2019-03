In der Gottlieber «Krone »gibt es auch im Sommer Fondue

Die «Gottlieber Krone» ist jetzt ein Boutique-Hotel

GOTTLIEBEN. Nach dem «Soft-Opening» am 1. Mai ist der Betrieb in der «Gottlieber Krone» nun so richtig angelaufen. Stolz präsentierten gestern die neuen Chefs des Drei-Sterne-Hauses am Seerhein, Dieter Bachmann und Pierre Binkert, was sie seit Anfang des Jahres investiert und umgebaut haben.