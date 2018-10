In der Bischofszeller Bitzihalle präsentiert sich das Gewerbe

Rund 160 Vereine und Organisationen gibt es in Bischofszell. Das Spektrum ist so breit, dass für alle etwas dabei sein sollte. Auch in diesem Jahr findet am Abend vor der Tischmesse in der Bitzihalle wieder ein Vereinsbasar statt. Das Interesse seitens der Vereine und Organisationen ist nach wie vor gross. Für die Besucher eignet sich der Anlass perfekt, um sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen und persönliche Kontakte zu knüpfen. Alle ortsansässigen Vereine und Organisationen wurden zur Mitwirkung eingeladen. 35 haben sich schliesslich zur Teilnahme bereiterklärt. Sie werden sich an je einem Tisch dem Publikum präsentieren. Zudem bieten alle eine kleine Apéroverpflegung an, was die Kontaktaufnahme erleichtert. Alle Interessierten sind eingeladen, am Samstag, 27. Oktober, von 17 bis 19 Uhr die fröhliche Atmosphäre in der Bitzihalle zu geniessen. Vielleicht entdeckt der eine oder andere Besucher sogar ein neues Hobby für sich. (red)