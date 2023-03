Interview «In der Arche haben alle Platz»: Die Kreuzlinger Kinderbetreuungsstätte wird zehn Jahre alt Das Kinderprojekt feiert Jubiläum. Gründer Mathias Wegmüller erzählt, warum es diesen Ort braucht.

Seit zehn Jahren leitet Mathias Wegmüller das Kinderprojekt in Kreuzlingen und betreut Kinder im Alter von 4 bis 17 Jahren. Bild: Donato Caspari

Was hat Sie dazu bewegt, dieses Projekt vor zehn Jahren zu starten?

Mathias Wegmüller: Ich war damals noch im Studium über praktische Theologie und arbeitete bei der Chrischona Freikirche. Eines Mittags lief ich draussen die Treppe hinab, auf der Treppe sass ein Bub und ass ein Brötli. Beim ersten Mal lief ich einfach an ihm vorbei, ohne weiter zu überlegen. Als er dann am zweiten Tag wieder dort sass, fragte ich ihn, wieso er denn nicht nach Hause gehe, um zu Mittag zu essen. Daraufhin sah mich das Kind traurig an und sagte, zu Hause sei niemand da. In diesem Moment fragte ich mich, ob es noch mehr Kinder gibt, die tagsüber allein sind. Also wurde ich aktiv.

Wieso haben Sie sich für den Namen Arche entschieden?

Zu dieser Zeit las ich ein Buch von Bernd Siggelkow über Kinderarmut in Deutschland und dessen Folgen. Er war Gründer des Projekts Arche in Deutschland. Das Projekt war dort schon sehr populär und weit fortgeschritten. So entschloss ich mich, ebenfalls ein solches Projekt in Kreuzlingen zu starten. Ich nahm Kontakt zu den Archen in Deutschland auf und begann mich an ihrem Vorbild zu orientieren. Wir durften sozusagen «beim grossen Bruder abgucken». Die Institution wollte aber vorerst keine Archen in der Schweiz öffnen, sondern sich auf Deutschland konzentrieren. Heute stehen wir unter demselben Label, daher dürfen wir auch den Namen Arche tragen. Wir sind unabhängig in der Gestaltung unserer Arbeit, sind aber immer wieder in Kontakt mit den Archen im Nachbarland.

Wo sind Sie in den letzten zehn Jahren auf Hindernisse gestossen?

Vor allem am Anfang stiess unser Vorhaben auf Kritik. Einige behaupteten, wir unterstützen die Sozial-Schmarotzer. Viele stellten sich die Frage, ob das Ganze nötig sei und ob Kinderarmut überhaupt ein Thema sei in der Schweiz. Ein anderer Faktor, der einige etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass wir die Arche aus christlicher Überzeugung führen. Die Eltern fragen sich, was dies genau bedeutet. Wir arbeiten nach dem Konzept der Nächstenliebe, das heisst aber auch, dass jedes Kind, egal welchen Glauben es hat, bei uns willkommen ist. Ein weiteres Hindernis, mit welchem wir im Grunde genommen jedes Jahr konfrontiert werden, ist die Finanzierung. Wir finanzieren uns ausschliesslich durch Spendengeldern. Die Suche nach Spendern ist nicht immer einfach. Bis anhin, hat es aber immer funktioniert und dafür sind wir überaus dankbar.

Von klein bis gross Das Kinderprojekt «Arche» an der Romanshornerstrasse in Kreuzlingen betreut seit zehn Jahren Kinder, die meist aus schwierigen Verhältnissen stammen. Von der Spielgruppe, über Hausaufgabenhilfe bis zum Jugendtreff hat die «Arche» ihr Angebot über das letzte Jahrzehnt ständig erweitert.

Was denken Sie zeichnet die Arche aus?

Zwei Dinge, die uns auszeichnen, sind sicherlich unsere Niederschwelligkeit und Flexibilität. Wir setzten Wert auf ein unkompliziertes und schnelles Anmeldeverfahren. Da wir vor allem Kinder aus ärmeren Verhältnissen betreuen, sind viele Angebote bei uns kostenlos. Auch unseren täglichen Mittagstisch können wir mittlerweile sehr günstig anbieten. Was uns auch sehr am Herzen liegt, ist die persönliche Beziehung zu den Kindern. Wir wollen nicht nur Betreuungspersonen, sondern wichtige Bezugspersonen für die Kinder sein. Wir haben immer ein offenes Ohr, falls die Kinder mit schwierigen Anliegen zu uns kommen wollen.

Welche Werte sind Ihnen bei der Betreuung der Kinder besonders wichtig?

Wir setzen grundsätzlich sehr auf die Werte der Familie. Wir versuchen die Stärken jedes einzelnen Kindes zu fördern. Oft haben die Kinder grosses Potenzial, können dieses aber durch die Situation zu Hause nicht erkennen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn es um die Lehrstellensuche geht. Wir achten auch sehr darauf, dass die Jugendlichen beginnen, Wert auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu legen. Denn das sind nebst den Schulnoten wichtige Faktoren für die Lehrstellenfindung.

Wie gehen Sie mit der Coronasituation um?

Vor allem am Anfang war die Umsetzung der Massnahmen für die kleineren Kinder schwer. Das Verhalten der Kinder hat sich folglich massgeblich verändert. Hinzu kommen die Masken, die eine gewisse Distanz auslösen. Es macht einiges aus, ob man das ganze Gesicht eines Gesprächspartners sieht oder nur seine Augen. Während des Lockdowns mussten die Kinder zu Hause bleiben. Einzelne gewannen dadurch an Eigenständigkeit, andere wiederum waren hilflos und wurden unsicherer. Um den Kontakt zu den Kindern aber nicht komplett zu verlieren, haben wir jedes Kind mindestens einmal pro Woche telefonisch kontaktiert. Wir haben Respekt vor einem zweiten Lockdown. Für uns ist die aktuelle Situation, glaube ich, noch schwieriger als für die Kinder. Wir können zwar noch ein paar Dinge mit den Kindern unternehmen, aber nur mit viel Überlegung und Planung im Voraus.

Was würden Sie sagen, ist das Schönste an Ihrem Beruf in der Arche?

Für die Kinder stehen verschiedenste Aktivitäten im Angebot. Bild: Donato Caspari

Erleben zu dürfen, wie die Kinder aufblühen. Wir begleiten die Kinder oft von klein auf bis zum Eintritt in die Berufswelt. Diesen Weg mitzuerleben und ein Teil des Lebens der Kinder sein zu dürfen, ist das Schönste an meinem Beruf. Wir sehen, wie wir den Kampfgeist in den Kindern entfachen können. Wenn sich dann zum Beispiel der Kampf um eine Lehrstelle bezahlt macht und wir dazu beigetragen haben, entschädigt das für alle Mühen, die wir in unsere Arbeit stecken.

Wie haben Sie das Jubiläum gefeiert?

Leider mussten wir unsere grosse Feier, sowie auch andere Veranstaltungen, aufgrund der ­Covid-19-Situation absagen. Wir haben uns dann dazu entschieden, jedem Kind ein kleines Geschenk nach Hause zu bringen, um das Zehn-Jahr-Jubiläum doch noch irgendwie feiern zu können.

Wie sehen sie die Arche in den kommenden zehn Jahren?

Ich glaube kaum, dass wir grösser sein werden als jetzt. Wir wollen einfach weiterhin dort sein, wo es uns braucht. Einzig im Bereich der Zusammenarbeit mit den Eltern, wollen wir noch besser werden. Dort müssen wir noch etwas aufholen.