In der Arboner Musikschule ist «brutal viel los»

Vom 29. bis 31. März kommen weit über 1000 Jugendliche in sechs Musikschulen der Schweiz zusammen, um ihr instrumentales Können zu zeigen, eine professionelle Jury zu beeindrucken und viele andere junge Musiker mit den gleichen Zielen und Erwartungen zu treffen. Die sogenannten Entradawettbewerbe des 44. Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs (SJMW) finden unter anderem an der Musikschule in Arbon statt. Es ist der einzige Standort im Thurgau. Alle Gewinner des ersten Preises qualifizieren sich für das Finale in Lugano vom 16. bis zum 19. Mai. Die Vorträge der Teilnehmer in Arbon wie auch die Preisträgerkonzerte am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr sind öffentlich.