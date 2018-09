In der Amriswiler Egg sind die weissen Trauben eingebracht Bedeutend früher als üblich hat auf der Egg die Weinlese begonnen. Weinbauer Peter Felder freut sich auf eine ausgezeichnete Qualität in ausreichender Menge. Rita Kohn

Winzer Peter Felder aus der Egg in Amriswil prüft die Trauben der Sorte Souvignier-Gris, die demnächst gelesen wird. (Bild: Reto Martin)

«So früh waren wir noch nie dran», sagt Peter Felder und weist auf seinen Rebberg am Südhang der Egg in Amriswil. Einzig im Hitzesommer 2003 waren die Reben ähnlich früh reif. «Es waren aber dennoch ganz andere Voraussetzungen», blickt der Amriswiler Weinbauer zurück. «Damals war es zwar sehr heiss, aber nicht so trocken wie dieses Jahr.»

Die Trockenheit hat dem Weinberg kaum etwas ausgemacht. «Wir haben den Vorteil, dass wir hier sehr schwere, lehmhaltige Böden haben», erklärt Peter Felder. Deshalb hätten die Reben die letzten Wochen sehr gut überstanden. So gut, dass die Trauben nun hervorragende Werte liefern. Für den Rebbauern eine Freude nach dem Verlustjahr 2017. «Wir hatten nach dem späten Frost einen massiven Ausfall. Die Ernte betrug etwa zehn bis fünfzehn Prozent der üblichen Menge.» Wettmachen lässt sich der Ernteausfall nicht: «Wir können nicht einfach dieses Jahr die doppelte Menge Trauben an den Stöcken hängen lassen», sagt Felder mit einem Schmunzeln.

Jede Sorte wird einzeln gelesen

Weil bei der Familie Felder der gesamte Prozess bis zum Abfüllen des fertigen Weins in Flaschen hausintern passiert, werden die Sorten nach und nach separat gelesen. Fertig seien sie wohl noch im Laufe des Septembers, was einem absoluten Rekord entspreche.«Wir haben diese Woche mit dem Müller-Thurgau begonnen», sagt Peter Felder. Eine Sorte, die er schon 1997 pflanzte, als er zusammen mit seiner Frau Hanni Felder den Südhang hinter dem Restaurant mit rund 7000 Rebstöcken wieder zu einem Weinberg machte.

Viel Spielraum blieb ihm damals noch nicht: «Es gab eine Bestimmung, wonach im Thurgau vor allem Müller-Thurgau und Blauburgunder» angepflanzt werden dürfen. Auch der Zeitraum der Lese war damals noch festgelegt: Der Kanton gab bekannt, ab wann die Trauben vom Stock dürfen.» Diese Zeiten sind vorbei. Heute hat der Weinbauer freiere Hand. Zum ersten Mal in Ertrag komme der Souvignier-Gris, sagt er. Eine Sorte, die widerstandsfähig gegen Pilzbefall sei und einen guten Weisswein ergäbe.

Obstbau am Hang ist nicht ideal

Was hatte denn die Bauern- und Wirtefamilie von der Egg 1997 bewogen, einen Weinberg einzurichten? «Früher gab’s hier überall Reben», sagt Peter Felder. Dann kam eine Krankheit, der die Weinberge zum Opfer fielen. «Aber die Lage für Reben ist ideal.» Sie hätten sich mit dem Gedanken an eine Betriebserweiterung getragen. Da sei der Südhang Thema gewesen. «Zu jener Zeit gab es auf dem Hang Wiese und Ostbäume.»

Obstanbau in Hanglage sei jedoch nicht so ideal. «Deshalb haben wir uns für die Reben entschieden.» Bereut haben Felders den Entschluss nicht, auch wenn die Rebstöcke zeitweise viel zu tun geben.» Dafür kann in der Egg dann der seltene Wein aus Amriswil gekauft werden.