In Bischofszell kann man Tai-Chi und Qi Gong lernen Tai-Chi und Qi Gong sind in der Region keine Bücher mit sieben Siegeln mehr. Das ist weitgehend ein Verdienst von Daniela Limoncelli und Heinz König.

Daniela Limoncelli und das Yin-Yang-Symbol. Bild: Georg Stelzner

Während zwanzig Jahren vermittelten Daniela Limoncelli und Heinz König Formen der chinesischen Kampfkunst in Hauptwil. Nun stehen ihnen an der Sulgerstrasse 29 in Bischofszell neue Räumlichkeiten zur Verfügung.

Körperliches und seelisches Wohlbefinden

Tai-Chi dient dazu, Körperhaltung, Atmung und Bewegung zu regeln. Es wird heute vor allem zum körperlichen und geistigen Wohl praktiziert. Qi Gong ist eine Technik zur Kräftigung des Körpers und eine Massnahme zur Gesundheitsprävention. Beides steht in einer ergänzenden Beziehung zueinander.

Der Umzug in die Rosenstadt sei dem wachsenden Interesse am Angebot geschuldet, führt Daniela Limoncelli aus. «Die Aufgeschlossenheit gegenüber Tai-Chi und Qi Gong nimmt kon­tinuierlich zu.

Diverse Studien belegen auch die positive Wirkung der Methoden», stellt die Bischofszellerin erfreut fest. Sie möchte weitere Personen ermuntern, Tai-Chi und Qi Gong in kostenlosen Schnuppertrainings kennen zu lernen.

Alle können das Training mitmachen

Auf dem Areal der ehemaligen Tubenfabrik habe man nach umfangreichen Sanierungsarbeiten zu Beginn dieses Jahres helle, grosse Räume beziehen können. Am Wochenende wird die Öffentlichkeit Gelegenheit erhalten, diese zu besichtigen, Vorführungen zu verfolgen und an Trainings teilzunehmen.

Wer sich von den beiden Fachleuten in die Geheimnisse von Tai-Chi und Qi Gong einweihen lassen möchte, ist jederzeit willkommen. «Vorkenntnisse oder spezielle Fähigkeiten sind nicht nötig. Auch das Alter spielt keine Rolle», betont Daniela Limoncelli.

«Einzige Voraussetzung ist die Freude an der Bewegung.» Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, seien allerdings Geduld und ein konsequentes Training erforderlich.