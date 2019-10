In Birwinken wachsen Birnen auf 200 Jahre alten Bäumen

Familie Glauser verkauft ihre Birnen an die Wehntaler Mosterei

E. Brunner in Steinmaur. Dort werden die Birnen zu Birnendicksaft, kurz Birnel verarbeitet; ein reiner, konzentrierter Birnensaft. Birnel – früher als Arme-Leute-Zucker verschrien – erfreut sich heute wieder grösserer Beliebtheit, als Alternative zu raffiniertem Zucker. Birnel kann beispielsweise in Desserts, zum süssen von Müsli oder in Salatsaucen verwendet werden.