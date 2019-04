In Berg trifft eine Brass Band auf Brunch-Gäste Weit über 200 Personen haben am beliebten Konzertbrunch der Evangelischen Brass Band Mattwil am Ostermontag teilgenommen und das Miteinander genossen. Christoph Heer

Zippora Dürig dirigiert die Evangelische Brass Band, während die Gäste zuhören und den Brunch geniessen. (Bild: Christoph Heer)

Das wird eine Erfolgsgeschichte. Immer mehr Besucher vereint der Konzertbrunch der Evangelischen Brass Band Mattwil, darum gestern die erstmalige Durchführung in der Mehrzweckhalle in Berg. Gelöste Stimmung, freundliches Personal, eine Kurzandacht von Peter Keller, die Moderation von Markus Stamm. Ein Buffet, welches keine Wünsche offen lässt, und die musikalische Umrahmung der Brass Band Mattwil, unter der Leitung von Dirigentin Zippora Dürig.

Kein Wunder strahlen die Besucher an der dritten Durchführung bis über beide Ohren und geniessen die Momente der Zufriedenheit und des Miteinanders.

Nächstes Jahr ist eine weitere Ausgabe geplant

«Unser Konzertbrunch pflegt eigentlich den Gedanken aus dem christlichen Bereich. Willkommen ist natürlich die gesamte Bevölkerung. Christen und Nichtchristen sollen sich vereinen», sagt Joel Schär, Organisator und Präsident der Brass Band.

«Es wird nächstes Jahr eine vierte Durchführung im ähnlichen Rahmen geben. Wie, wo und an welchem Datum ist aber noch nicht festgelegt.»

Die Gäste lassen es sich schmecken. (Bild: Christoph Heer)

Auffällig viele Kleinkinder und Teenager sind mit dabei und machen sich auf, ihren Hunger zu stillen. Am reichhaltigen Buffet werden die Teller gefüllt und die Kaffeemaschinen laufen auf Hochtouren. Da es jedem selber überlassen wird, was ihm dieser Brunch wert ist, bleibt zu hoffen, dass es einen grossen Batzen gegeben hat. Der Gewinn fliesst nämlich in die Kasse der Brass Band.