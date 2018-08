In Altnau, Güttingen und Langrickenbach wird das Wasser knapp Wegen des hohen Verbrauchs können die Reservoirs nicht mehr gefüllt werden. Die Gemeinden haben deshalb Massnahmen verhängt. Bauern dürfen ihre Felder nicht mehr bewässern, Private sollen auf das Tränken von Blumen verzichten. Martina Eggenberger Lenz

Blick ins Seewasserwerk Kesswil: die Pumpen laufen auf Hochtouren. (Archivbild: Nana do Carmo )

Jetzt muss sich jeder selber an der Nase nehmen. Rasen sprengen, mehrmals täglich duschen, Auto waschen - das alles ist ab sofort und bis auf weiteres tabu. Gravierend ist die Situation für die Landwirte: sie dürfen ihre Felder nicht mehr bewässern, beziehungsweise müssen, wenn sie das wollen, hierfür Wasser im Güttinger Kieshafen holen. Bei der Gruppenwasserversorgung Thurgauer Oberland, von der die Gemeinden Altnau, Güttingen und Langrickenbach Wasser beziehen, besteht ein Kapazitätsengpass. Betroffen sind gemäss Fabienne Schnyder, der Präsidentin der Wassserversorgung, auch Ortsteile von Erlen und Birwinken. «Die Situation ist ernst», betont Schnyder.

Reservoirs können nicht mehr gefüllt werden

Die Gruppenwasserversorgung Oberland bezieht ihr Wasser vom Seewasserwerk Kesswil. Das der Gruppe zur Verfügung stehende Bezugskontingent sei in den letzten Tagen weit überschritten worden, erklärt die Präsidentin, und zwar um etwas mehr als das Eineinhalbfache. Die einzelnen Reservoirs, von welchen aus das Wasser in den Orten verteilt wird, hätten nicht mehr gefüllt werden können und das trotz voller Pumpleistung. Sprich: Es wurde mehr bezogen als geliefert. «Deshalb mussten wir am 1. August eine Krisensitzung einberufen und Massnahmen beschliessen. Die Trinkwasserversorgung hat absolute Priorität.»

Bauern sitzen auf dem Trockenen

Betroffen sind insbesondere die Landwirte. Die Bewässerung von Wiesen, Äckern und Obstanlagen aus dem Leitungsnetz der Gruppenwasserversorgung muss eingestellt werden. Davon ausgenommen sind lediglich bereits angepflanzte Gemüse- und Beerenkulturen. Neuanpflanzungen können momentan nicht bewilligt werden. Fabienne Schnyder hatte deshalb bereits Kontakt zu mehreren Bauern. «Natürlich hält sich deren Freude in Grenzen», meint sie zu den Reaktionen. Wollen die Landwirte Wasser ausbringen, müssen sie dieses am Kieshafen Güttingen abpumpen. Wegen des Regens am Mittwochabend sei die Nachfrage aktuell nicht so gross, heisst es beim Hafenmeister.

Fabienne Schnyder

Präsidentin der Gruppenwasserversorgung

«Wir müssen jetzt anfangen, zu verzichten.»

Den Privathaushalten ist die Bewässerung von Rasen und Blumengärten, das Füllen von Pools, die Reinigung von Fahrzeugen, grösseren Gegenständen oder Anlagen untersagt. Wenn ein Blumenbeet kaputt gehe, sei das in Anbetracht der Lage ein vertretbarer Schaden, betont Fabienne Schnyder. Sie rufe die Einwohner auf, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Wer zum Beispiel privat Gemüse habe, müsse dieses nicht vertrocknen lassen. «Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man dann dafür später importiertes Gemüse im Laden kauft.»

Regen brachte kaum Erleichterung

Der Regen vom Mittwochabend sei nur ein Tropfen auf dem heissen Stein gewesen, betont Schnyder. Die Situation bleibe angespannt, zumal bald die Ferien enden und dann noch mehr Einwohner Wasser brauchen. Die Vertreter der Wasserversorgung treffen sich in regelmässigen Abständen zu weiteren Krisensitzungen.