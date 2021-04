Termine Impf-Aufruf an alle erwachsenen Thurgauer: Der Kanton erhält mehr Impfstoff in den nächsten Wochen Bis Mitte Mai soll die grosse Mehrheit der Impfwilligen der Risikogruppen ein erstes Mal geimpft sein. Deshalb will der Kanton Thurgau ab dann die Impfung für alle Erwachsenen ab 16 Jahren öffnen. Und es soll ein weiteres Impfzentrum hinzukommen.

Impfszene vom Thurgauer Impfschiff. (Bild: Helio Hickl)

(red) Bis Mitte Mai werden fast alle impfwilligen Personen der prioritären Impfkategorien mindestens ein erstes Mal gegen das Coronavirus geimpft sein. Deshalb seien nun alle Erwachsenen aufgerufen, sich für eine Impfung anzumelden. Die Termine würden abgestuft nach Alter vergeben. Dies teilt der Fachstab Pandemie des Kantons Thurgau am Freitag mit.

In der Mitteilung heisst es weiter:

«In den kommenden Wochen steigen aller Voraussicht nach die gelieferten Impfstoffmengen.»

So können in den kantonalen Impfzentren in Frauenfeld und Weinfelden mehr Termine angeboten werden. Gleichzeitig werden die meisten impfwilligen Personen, die gemäss Bundesamt für Gesundheit Priorität geniessen, geimpft sein.

Ein Bild von vor der Eröffnung des Impfzentrum in Weinfelden. Die Auslastsung wird bald steigen. (Bild: Kevin Roth)

Die Impffenster werden deshalb Mitte Mai 2021 für die Kategorie der übrigen Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren – letztere können sich nur in Impfzentren impfen lassen – geöffnet. Bedingung ist, dass sie im Thurgau wohnen. Wie vom Bund empfohlen, werden die Impftermine altersabsteigend ab 64 Jahren und jünger vergeben.

Je nachdem, wie gut die oberen Altersgruppen die Impftermine nutzen und wie viel Impfstoff verfügbar ist, erhielten gegen Ende Mai auch jüngere Personen ihre ersten Impftermine.

«Es empfiehlt sich deshalb, sich rasch auf der Thurgauer Online-Plattform ‹ImpfMi› zu registrieren.»

Das Aufgebot für einen Impftermin erfolge, sobald es die Belegungen durch die nun relevanten Alterskategorien zulassen, und werde per SMS zugestellt.

Mehr Arztpraxen erhalten Dosen

Parallel zur Impfkampagne in den Impfzentren erhielten die Arztpraxen weitere Lieferungen: Anfangs Woche gingen zum vierten Mal je 100 Dosen für Erstimpfungen an 30 Ärztinnen und Ärzte, nächste Woche werden weitere 18 angemeldete Arztpraxen berücksichtigt.

Mobile Impfequipen sind Mitte Mai fertig

Die mobilen Impfequipen seien derzeit in den gut 30 Behinderteneinrichtungen und anderen sozialen Institutionen unterwegs. Diese Kampagne dürfte bis am 12. Mai 2021 inklusive Zweitimpfungen abgeschlossen sein. Zehn Tage später erfolgen in Arbon die letzten Impfungen auf dem Impfschiff MS Thurgau. Anschliessend wird mutmasslich ein weiteres Impfzentrum in Betrieb genommen.

17 Prozent der Thurgauer haben erste Impfung

Bislang haben circa 41'000 Thurgauerinnen und Thurgauer mindestens eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Dies entspricht gut 17 Prozent der impffähigen Thurgauer Bevölkerung ab 16 Jahren. Zum Vergleich: Die Zahl der über 75-Jährigen beträgt rund 23'600 Personen. Von ihnen wurden bis jetzt gut 62 Prozent mindestens einmal geimpft.