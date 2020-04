Immer noch keine Resultate im Todesfall in Schönholzerswilen Auch nach über vier Wochen kann die Staatsanwaltschaft keine Auskunft über den Tötungsdelikt erteilen. Weshalb, erklärt der Mediensprecher.

In einem Waldstück beim Bruderloch wurde am 8. März eine Leiche gefunden. Bis heute ist ungeklärt, weshalb er gestorben ist. (Bild: Andrea Stalder)

Seit einem Monat ermittelt die Staatsanwaltschaft zum Todesfall des jungen Schönholzerswiler. Zu viele Eventualitäten gibt es noch. Die Staatsanwaltschaft kann noch keine weiteren Informationen preis geben. «Die Todesumstände, also ob ein Suizid oder ein Tötungsdelikt vorliegt, sind nach wie vor Gegenstand der Strafuntersuchung», sagt Marco Breu, Mediensprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft.

Am 8. März hat die Kantonspolizei nach einer grossen Suchaktion einen 19-Jährigen Schönholzerswiler tot in einem Waldstück beim Itobel gefunden. Die Todesursache ist klar:

Der junge Mann ist infolge einer Stichverletzung gestorben.

Ermittler arbeiten unter Hochdruck

Die Tatwaffe wurde ebenfalls am Tatort sichergestellt, teilte die Kantonspolizei in einer Mitteilung mit. Mittels Zeugenaufruf versuchten die zuständigen Ermittler einen Hinweis auf das Geschehene zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Lösung des Falls, obwohl die Corona-Krise auch hier zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt.

Mit Aussagen zu den Ermittlungen hält sich die Staatsanwaltschaft bedeckt. Sie will aus ermittlungstaktischen Gründen keine Infos preis geben, die allenfalls Täterwissen wären. «Im aktuellen Verfahrensstadium können wir keine weiteren Informationen kommunizieren. Derzeit kann auch kein Zeithorizont benannt werden. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Situation vor allem für die Angehörigen, aber auch für die Bevölkerung vor Ort schwierig ist. Wir werden die Öffentlichkeit informieren, so rasch es die Untersuchungen zulassen», erklärt Marco Breu.