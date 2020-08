Immer mehr Klubs machen dem FC Kreuzlingen den Spitzenplatz streitig In der 2. Liga interregional gilt der FC Kreuzlingen auch in der Saison 2020/21 als Aufstiegskandidat. Die Thurgauer Gruppengegner Calcio Kreuzlingen und FC Amriswil sind nicht zu unterschätzen. Am Wochenende geht es wieder los.

Pascal Huber (links) stiess vom FC Tägerwilen zum FC Kreuzlingen. Bild: Mario Gaccioli (25. Juli 2020)

Zehn Monate ist es her, seit in der 2. Liga interregional zuletzt ein Ball rollte. An Wochenende des 22./23. August nimmt die fünfthöchste Liga der Schweiz ihren Betrieb wieder auf – und mit ihr der FC Kreuzlingen, Calcio Kreuzlingen und der FC Amriswil. Obwohl es in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20 weder Auf- noch Absteiger gab, besteht die Gruppe 6 mit den drei Thurgauern nur noch aus 13 Teams. Grund dafür sind Rückzüge in anderen Gruppen und die damit verbundene Umplatzierung der Ticino U21.

Ortancioglu: «Wir nehmen die Favoritenrolle an»

Nicht geändert haben sich die ambitionierten Ziele des FC Kreuzlingen, der am Startwochenende spielfrei hat. Die Mannschaft von Trainer Kürsat Ortancioglu war bei Meisterschaftsabbruch im Frühjahr an dritter Position hinter dem souveränen Leader Chur und dem FC Seuzach. In der neuen Saison wollen die Grünweissen auch noch diese beiden Gegner hinter sich lassen. «Wir nehmen die Favoritenrolle an», sagt Trainer Ortancioglu. «Wir wollen angreifen – und, wenn es reicht, auch aufsteigen.» Seine Stammkräfte konnte der FCK alle halten. Wer das Team verliess, war in der vergangenen Saison meist nicht so oft zum Spielen gekommen. Verstärkt hat sich Kreuzlingen mit sieben Neuzuzügen, drei davon aus Deutschland (Frank Stark, Denis Hoxha und Rückkehrer Marco Armbruster), drei vom FC Tägerwilen (Pascal Huber, Fabian Fellmann, Selcuk Can Tidim) sowie Raul Perez Muinos von Amriswil. Mit dem heimlichen Transfersieger Weesen und dem FC Uzwil dürfte die Konkurrenz an der Spitze grösser sein als noch 2019/20.

Goaliewechsel beim FC Amriswil

Auch der FC Amriswil mischte zuletzt als Vierter vorne mit. Im Oberthurgau wird seit Jahren unaufgeregt am langfristigen Erfolg gearbeitet. Die grösste Veränderung fand beim FCA zwischen den Pfosten statt. Mirzo Mirseloski, seit 2012 Amriswils Goalie, trainiert künftig die Torhüter Pascal Stadler, Damian Germann (neu) und Jordi Forster (neu). Dario Kessler (von Ligakonkurrent Calcio), Muhammed Canoski (ex FCK) und Edmond Mulaj (Tägerwilen) sind weitere Zuzüge.

Die AS Calcio Kreuzlingen holte für ihre zweite Saison nach dem Aufstieg Sead Jakupovic (Tuggen), Enis Latifi (Chur), Lucian Dodes, Ermir Selmani (beide Bazenheid) und Barkate Waile (Wil II). Calcio steigt am Sonntag um 15 Uhr in Rüti in die Meisterschaft, Amriswil am Samstag um 16.30 Uhr daheim gegen United Zürich.

2. Liga interregional Gruppe 6 1. Spieltag 2020/21 Sa 16.00 Chur – Widnau

Sa 16.30 Amriswil – United Zürich

Sa 17.00 Uzwil – Seuzach

Sa 17.30 Weesen – Bassersdorf

Sa 17.30 Bazenheid – Wil II

So 15.00 Rüti – Calcio Kreuzlingen

FC Kreuzlingen spielfrei