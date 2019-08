Im Seepark in Kreuzlingen stehen umfangreiche Umbauten an Im Verlauf des Umbaus ändern die Geschäfte zwar ihren Standort, bleiben jedoch stets für die Kundschaft geöffnet. Im kommenden März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Im Seepark kann trotz Umbauarbeiten weiterhin eingekauft werden. (Bild: Susann Basler)

(red) Am Montag haben im Einkaufszentrum Seepark an der Bleichestrasse 15 in Kreuzlingen die Umbauarbeiten begonnen. Der Umbau wird von der Eigentümerin, der Seepark Kreuzlingen AG, und der Hauptmieterin Migros Ostschweiz, welche mit einem Supermarkt sowie einem Migros-Restaurant im Einkaufszentrum vertreten ist, gemeinsam realisiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis März 2020 dauern.

Sämtliche Geschäfte bleiben während des gesamten Umbaus geöffnet. Bis Anfang September erhalten die Kundeninformation, die Retourette sowie das Blumenfachgeschäft Florissimo einen neuen Standort im Erdgeschoss des Einkaufszentrums. Anfang November wird im Untergeschoss die neue WC-Anlage für die Kundinnen und Kunden in Betrieb genommen.

Das neue Migros-Restaurant erhält einen Aussenbereich

Die Mall sowie die neuen Geschäfte von Denner wie dem Coiffure cut&color werden Anfang Dezember an den neuen Standorten im Erdgeschoss eröffnet. Auf der dadurch frei werdenden Fläche im Erdgeschoss entsteht bis Ende Februar 2020 das neue Migros-Restaurant, das seine Gäste nach dem Umbau mit einem modernen Ambiente innen wie im neu geschaffenen Aussenbereich erwartet.

Mit dessen Eröffnung wird das bestehende Restaurant im ersten Stock geschlossen. Ebenso wurde im Zuge des Umbaus das Bistro Mitte August geschlossen. Ende September schliesst auch das Kinderparadies seine Türen. Mit der Eröffnung des Fitnessstudios Clever Fit Anfang März 2020 finden die aktuell geplanten Umbauarbeiten ihren Abschluss.