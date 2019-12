Im Oberthurgau kündigt sich ein Zusammenschluss von Raiffeisenbanken an

Die Raiffeisenbank Zihlschlacht-Muolen-Bischofszell beschäftigt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Bank weist eine Bilanzsumme von 740 Millionen Franken aus und zählt knapp 5400 Genossenschafterinnen und Genossenschafter als Mitbesitzer der Bank. Bei der Raiffeisenbank Amriswil-Dozwil-Sommeri sind 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Die Bank weist eine Bilanz- summe von rund 483 Millionen Franken aus und zählt gut 5100 Genossenschafterinnen und Genossenschafter als Mitbesitzer.

Beide Raiffeisenbanken haben sich zu wichtigen Finanzdienstleistern in der Region entwickelt. Sie sind Teil der Raiffeisen- Gruppe. Diese umfasst 229 genossenschaftlich organisierte Raiffeisenbanken mit 860 Bankstellen (Stand: Juni 2019). Die rechtlich autonomen Raiffeisenbanken sind in der in St. Gallen domizilierten Raiffeisen Schweiz Genossenschaft zusammengeschlossen. Mit einer Bilanzsumme von rund 235 Milliarden Franken ist Raiffeisen die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz. (red)