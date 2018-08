Im Oberland dürfen die Bauern ihre Obstanlagen wieder bewässern

In der Wasserversorgung Münsterlingen bestehen zurzeit keine unmittelbaren technischen Probleme wie in einigen anderen Gemeinden. Daher habe der Münsterlinger Gemeinderat vorerst auf offizielle Wasserentnahmebeschränkungen verzichtet, wie es in einer Mitteilung heisst. Es gelten aber die übergeordneten Weisungen von kantonalen Stellen, wie das Wasserentnahmeverbot aus öffentlichen Gewässern. Trotzdem ist es angezeigt, auch in Münsterlingen sparsam und zurückhaltend mit dem Trinkwasser umzugehen. Die Nutzung für sekundäre Zwecke wie Tränken von Grasflächen, Zierpflanzen sowie das Waschen von Fahrzeugen solle vermieden werden. Auch in Münsterlingen stosse der Wasserbezug des Wasserzweckverbands Kreuzlingen an einigen Tagen an die Grenzen des Tageskontingents oder überschreite es in Einzelfällen sogar.