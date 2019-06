Im Kreuzlinger Seemuseum locken grosse Holzkisten Neugierige an

Am Sonntag, 23. Juni, lädt das Seemuseum von 14 bis 17 Uhr zum Familiensonntag ein. Die digitale Schnitzeljagd zur Sonderausstellung mit der App Actionbound steht dabei im Mittelpunkt. Die Fragen und Rätsel sind ab etwa 10 Jahren lösbar. Mit Unterstützung von Eltern, Grosseltern oder älteren Geschwistern können auch kleinere Kinder die Aufgaben bewältigen. Am 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr, steht die Wiedereröffnung der Kornschütte auf dem Programm. Bei freien Eintritt kann das neu sanierte und umgebaute Museum samt Café erkundet werden. Im Rahmen der Sonderausstellung gibt es am 21. August eine öffentliche Führung über Mittag. Am 28. August spricht Anton Heer über die Bodensee-Güterschifffahrt, einem verkehrsgeschichtlichen Tauchgang.