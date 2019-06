Im Autobau Romanshorn gehen am Vätertag Träume in Erfüllung In der Autobau Erlebniswelt konnten sich am Sonntag die Männer richtig

verwöhnen lassen. Parallel zum Muttertag gab es ein spezielles Angebot zum Schweizer Vätertag.

Vätertag im Autobau Romanshorn: Männer können Taxifahrt mit Ferrari und Co. machen. (Bild: Andrea Stalder)

Die Renntaxifahrten in einem schwarzen Ferrari 488 70th Anniversary, einem orangenen Porsche 911 GT3 RS und einem knallgelben Lamborghini Gallardo im Renntrimm mit Überrollbügel und offener Auspuffanlage auf dem Autobau Circuit, waren für viele Väter das Highlight am Sonntag – dem Schweizer Vätertag. Bei strahlender Sonne hat die Autobau Erlebniswelt den Schweizer Vatertag nach dem Motto «Bratwurst, Bier & Boliden» gefeiert.

«Jedes Jahr laden wir am Muttertag zum Brunch und seit 2018 auch zum offiziellen Schweizer Vatertag ein», erklärt Fredy Alexander Lienhard, Geschäftsführer der Autobau Erlebniswelt. Die Väter mit Vatertags-Ticket, kamen in den Genuss der Autoausstellung in fünf Hallen mit acht Ausstellungsebenen, eines Mittagessens inklusive kühlem Bier vom Fass aus dem Löschwagen und der Renntaxifahrten. (mw)