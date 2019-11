Ihre Wohnung ist ein kleines Museum –Gertrud und Alfred Vacano aus Arbon stellen Erinnerungsstücke aus über 52 Ländern aus Sie sind oft umgezogen. Arbon wollen die beiden aber nicht verlassen.

Grosse und kleine Souvenirs erinnern Gertrud und Alfred Vacano an ihre Reisen. (Bild: PD)

(red) Vor rund einem Monat haben Gertrud und Alfred Vacano in der Casa Giesserei eine 3 1/2-Zimmer-Wohnung bezogen. In ihrem neuen Zuhause haben die beiden Eheleute vor wenigen Tagen ihr kleines «Museum» eingerichtet. Erinnerungen aus über 52 Ländern zieren die neue Wohnung. Nebst der Leidenschaft fürs Reisen teilen die Beiden die Faszination für Oldtimer und Kostüme. So erstaunt es nicht, dass zur Einrichtung auch eine grosse Vitrine mit unzähligen Modellautos sowie zwei kostümierte Schaufenster-Puppen gehören.

Das Ehepaar bezeichnet sich selbst als sehr lebhaft und unternehmungslustig. Ein Pflegeheim wäre für die fitten Senioren deshalb nicht in Frage gekommen. «Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, um 17 Uhr muss ich zu Abend essen und dann pünktlich ins Bett – nein, so etwas könnte ich mir nie vorstellen. Ich brauche meine Freiheit und die habe ich hier definitiv», sagt Alfred Vacano.

In der Casa Giesserei in Arbon lebt der 75-Jährige zusammen mit seiner Frau völlig selbstständig. In 46 Ehejahren sind die Weltenbummler und Verwandlungskünstler oft umgezogen. Nun sind aber beide überzeugt:

«Dies war unser letzter Umzug. Wir gehen hier nicht mehr weg»

«Anfang 2020 gibt es eine 20er-Jahre-Party. Dafür sind wir natürlich perfekt gerüstet. Wir überlegen schon, welche Kostüme zum Einsatz kommen», blickt Alfred Vacano freudig voraus. «Bei der Einweihung im Oktober waren wir das Highlight», erzählt er weiter.