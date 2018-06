«Ich wäre gerne Beizer» Könnte es sich TV-Moderator Reto Scherrer vorstellen, die Beiz seiner Eltern zu übernehmen? Wir haben nachgefragt. Mario Testa

Reto Scherrer. (Bild: Reto Martin)

Reto Scherrer, können Sie sich vorstellen, als Wirt in der «Rebe» einzusteigen?

Das schliesse ich nicht aus, ich wäre gerne Beizer. Ich habe 1995 auch das Wirtepatent gemacht, aber bisher nie gebraucht.

Gibt es konkrete Pläne, Ihre Moderationstätigkeit beim SRF zu Gunsten der Beiz aufzugeben?

Sicher nicht heute und morgen. Mir gefällt mein jetziger Beruf sehr gut. Zudem braucht man als Beizer die richtige Frau, die mitzieht. Meine hat ihre Berufung in der Bankenwelt gefunden.

Wäre Ihr Bruder ein Kandidat als «Rebe»-Wirt?

Er lebt in Winterthur, ich denke nicht, dass er ins Wirten einsteigen will. Die «Rebe» in diesem wachsenden Quartier hat aber sicher Zukunft.