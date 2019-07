«Ich find’s unter aller Kanone»: Unbekannte stehlen Arboner Betreiber eines Piercing- und Tattoostudios eine Buddha-Statue Die mit Zement gefüllte Figur kam vor wenigen Tagen weg. Besitzer Hans Erni will sie unbedingt zurück und hat fast schon Mitleid mit den Tätern. Sheila Eggmann

Die Statue stand jahrelang vor dem Laden von Hans Erni. (Bild: PD)

Hans Erni ist hässig. Am Wochenende haben Unbekannte vor seinem Laden in der Arboner Altstadt eine Buddha-Statue abmontiert und geklaut. «Einer hat mir gesagt, er habe vier bis fünf Jugendliche gesehen, wie sie am Buddha herumgerüttelt haben», sagt er. Offenbar haben es diese geschafft, die mit Zement gefüllte und mit einer knapp meterlangen Metallstange befestigte Figur mitzunehmen.

Das war in der Nacht auf Samstag, während des Arboner Seenachtsfestes. Erni hat auf Facebook die Täter dazu aufgerufen, den Buddha zurück an seinen Platz zu bringen. Dort heisst es:

«Es wurde ein Akt geistiger Armut begangen, der seinesgleichen sucht.»

Der Buddha sei für ihn weit mehr als nur Dekoration, sondern ein Symbol für den geliebten, heimeligen Laden an der Postgasse 4.

Besondere Beziehung zum Buddhismus

«Daher ist die Gedankenlosigkeit und Frechheit umso grösser.» Erni hat auch im Piercing- und Tattooshop ähnliche Dekorationen stehen. Er sei oft in den Ferien im asiatischen Raum und habe eine besondere Beziehung zum Buddhismus. An die Täter gerichtet, schreibt er:

«Ihr geht doch auch nicht Kreuze im Friedhof oder in Kirchen abmontieren.»

Die grosse Statue vor dem Laden stand schon seit vier Jahren dort. Und vorher 16 Jahre vor seinem alten Lokal ein paar Meter entfernt. Auch dort habe er den Buddha als Dekoration hingestellt, sagt Erni.

«Bitte bringt ihn heim»

Das dieser jetzt weg ist, tue ihm weh: «Ich find’s unter aller Kanone und habe schon fast eher Mitleid mit der destruktiven Dummheit der Täter.» Das Bildnis will er aber unbedingt zurück: «Bitte, falls jemand weiss, wo sich unser Buddha befindet: Bitte bringt ihn heim.»