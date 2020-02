Der Arboner Lorenz Schnyder ist seit 66 Jahren Fasnächtler: «Ich bin in das hineingerutscht» Der 72-Jährige spielte mit seiner Handorgel in der Guggenmusik von Charly Thür, organisierte für den Elferrat Umzüge und engagiert sich heute im Schweizer Fasnachtsverband Hefari. Mit der Einstellung vieler Jungen gegenüber der Fasnacht tut er sich aber schwer.

Lorenz Schnyder trägt seine Fasnachtsgarderobe mit Stolz. (Bild: Donato Caspari)

«Es ist viel mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung. Es gehört zu meinem Leben.» Lorenz Schnyder ist ein Fasnächtler durch und durch. Die Faszination für schräge Töne und bunte Kostüme ist ihm so zu sagen in die Wiege gelegt worden. Für seinen Vater aus der Gemeinde Vorderthal im Kanton Schwyz war die fünfte Jahreszeit ebenfalls immer ein Höhepunkt im Jahr. Er nahm den kleinen Lorenz mit zu den Umzügen, die Mutter kleidete ihren Sohn passend ein.

Schnyder ist in Obersteinach aufgewachsen und wohnt heute in Arbon. An der Fasnacht hatte er lange Jahre meist seine Handorgel dabei. Das Instrument lernte er früh an zu spielen.

«Als Siebenjähriger fing ich im Hand- und Mundharmonika Club in Roggwil an.»

Richtig auf den Geschmack brachte ihn Charly Thür, der eine Musiktanzschule führte. «Er fragte mich, ob ich bei der Guggenmusik Berg Thurgau mitmachen wolle», erinnert sich Schnyder. Er musste es sich nicht lange überlegen. Die gemeinsame Zeit an der Fasnacht mit dem vor drei Jahren verstorbenen Musiker möchte er nicht missen. «Wir sind bis heute die einzigen, die mit allen möglichen Instrumenten auf der Bühne standen, wie zum Beispiel Akkordeon, Saxofon oder Gitarre.» Später machte Schnyder 16 Jahre lang im Elferrat Arbon mit. Elf Jahre davon organisierte er Umzüge mit bis zu 80 Gruppen beziehungsweise 2000 Teilnehmern.

Elf Jahre lang organisierte Lorenz Schnyder den Arboner Fasnachtsumzug. (Bild: Max Eichenberger)

Er arbeitete immer samstags am Umzugswagen

Schnyder arbeitete 42 Jahre als Logistik-Assistent. Um genügen Zeit für die Vorbereitung der Fasnacht zu haben, habe er immer jeden Samstag an den Umzugswagen gearbeitet. Und für die närrischen Tage nahm er sich jeweils frei. Das schönste an der Fasnacht für ihn sind die verschiedenen Masken. Leider habe er nie selber eine tragen können. Als Brillenträger sei es nicht möglich gewesen.

Mittlerweile ist Schnyder 72 Jahre alt. Aktiv beteiligt er sich nicht mehr an der Fasnacht. Aber ganz los gelassen hat sie ihn noch nicht. Der Arboner engagiert sich ehrenamtlich beim Fasnachtsverband Schweiz mit dem Namen Hefari, wo er seit 2009 als Regionalleiter dabei ist. «Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen werde. Ich bin einfach in das Ganze hineingerutscht.» Er wolle aber in den nächsten Jahren aufhören, sagt Schnyder.

«Die Fasnacht ist nicht die Gleiche wie früher»

Heute habe die Fasnacht einen ganz anderen Stellenwert, als sie es in seinen jungen Jahren hatte.

«Die Jungen wollen nur noch Party machen.»

Für das ganze Drumherum seien nur noch die wenigsten zu haben. Doch irgendjemand müsse die Arbeit machen. Für Schnyder selber ist Fasnacht viel mehr als ein grosses Fest, bei dem der Alkohol in Strömen fliesst. «Mir ist der Kontakt mit den Menschen wichtig.»

Lorenz Schnyder trat mit seiner Handorgel in der Guggenmusik von Charly Thür auf. (Bild: PD)

Schnyder pflegt ihn über die Landesgrenzen hinweg. Als Vertreter des Fasnachtsverbandes Hefari ist er beispielsweise im Austausch mit dem Ortenauer Narrenbund in Baden-Württemberg hat. Die beiden sind über einen Freundschaftsvertrag miteinander verbunden und besuchen sich gegenseitig regelmässig. Schnyder kennt aber auch Fasnächtler in Vorarlberg. Als aufgestellter und kontaktfreudiger Mensch seien ihm diese Beziehungen wichtig.

Am übernächsten Wochenende bleibt er in Arbon und steht am Sonntag wie Tausende andere am Strassenrand beim grossen Fasnachtsumzug. Das ist Ehrensache für ihn.