Hypnose und Selbstvertrauen: Die Gesprächsthemen zur Eröffnung der Kreuzlinger Gewerbe-Messe

Er habe Schwingerkönig Matthias Sempach noch hypnotisiert vor dem Schlussgang. Gabriel Palacios ist jung, erfolgreich und selbstbewusst. Sein Referat «Wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren» zog am Unternehmerabend die grosse Gästeschar in seinen Bann. Das Thema treffe eben den Nerv der Zeit, meinte er. Eindrücklich erklärte Palacios die Bedeutung des Unterbewusstseins. Dass allein die menschliche Vorstellungskraft Wirklichkeit schaffen kann, führte er mit verblüffenden Mitmach-Übungen vor. Er liess es sich auch nicht nehmen, eine Freiwillige vor aller Augen auf der Bühne einer kurzen Hypnosetherapie zu unterziehen. Claudia Esser von «Art of Beauty» machte das Experiment mit, schloss ihre Augen und tauchte ins Unterbewusstsein ab. Unter anderem liess Palacios ihren Arm zum starken Ast eines Baumes werden, den sie nicht mehr bewegen konnte. Einblicke in die Psyche und in Verhaltensmuster gab der Star-Hypnotiseur überdies. Er verriet eine Methode, schlechte Gewohnheiten oder Gedanken davonfliegen zu lassen und Selbstvertrauen zu schöpfen. (ubr)