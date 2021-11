«Hürden überwinden» Hochkarätige Gäste am Thurgauer Sportlerabend im Schloss Hagenwil Beim 22. Thurgauer Sportlerabend am Samstag im Schloss Hagenwil folgten zahlreiche prominente und erfolgreiche Gäste der Einladung.

Werner Günthör, ehemaliger Weltmeister im Kugelstossen, Trainer Jean-Pierre Egger, der St.Galler Regierungsrat Bruno Damann, Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo sowie Roland Günthör, Organisator des Thurgauer Sportlerabends. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 6. November 2021)

Wenn Roland Günthör zum Thurgauer Sportlerabend einlädt, dann ist das Teilnehmerfeld ganz bestimmt hochkarätig besetzt. Das war auch am Samstag bei der bereits 22. Ausgabe dieser Veranstaltung der Fall. Zu den Vertretern der Politik gehörten der St.Galler Regierungsrat Bruno Damann und Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo. Den Thurgau vertrat mit Martin Leemann der Chef des kantonalen Sportamtes.

Doch die Stars des Abends waren vier junge Sportler, zwei Trainerlegenden sowie ein ehemaliger Weltmeister, der alle überragte – zumindest mit seiner immer noch imposanten Postur von zwei Metern. Die Rede ist von Werner Günthör, dem erfolgreichsten Schweizer Leichtathleten aller Zeiten.

Dass er diesen inoffiziellen Titel trägt, daran sind zwei Trainer nicht ganz unschuldig. Zum einen ist dies Günthörs Namensvetter Werner Dietrich, der den Kugelstösser entdeckte, zum andern Jean-Pierre Egger, der aus «Kugelwerni» einen Weltklasseathleten machte. Der 78-jährige Egger wurde nicht zuletzt auch deshalb am 13. Dezember 2020 an den Sports Awards zum besten Schweizer Trainer der letzten 70 Jahre ausgezeichnet.



Leichtathletin Yasmin Giger aus Romanshorn feiert an diesem Sportlerabend Geburtstag. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 6. November 2021)

Bei der anschliessenden Gesprächsrunde mit Organisator Roland Günthör, dem Bruder von Werner, sowie Geburtstagskind Yasmin Giger, die an den Olympischen Spielen in Tokio dabei war, erzählte Egger, wie er schon als 17-Jähriger den Traum hatte, ebenfalls ein Olympionike zu werden, als er 1960 die Spiele in Rom am Fernsehen in Schwarz-Weiss mitverfolgte. Nur habe er da noch nicht gewusst, in welcher Disziplin. Im Basketball, immerhin spielte er in der Nationalliga, sah er keine Chance. Aber auch im Diskuswerfen und Kugelstossen war er nationale Spitze. Diskus mochte Egger lieber, doch es war die Kugel, die ihn schliesslich an Ziel seiner Träume brachte, ein Olympionike zu sein.

Basketball-Silbermedaille an den Spielen in Sydney

Dass er dann 40 Jahre nach Rom an den Olympischen Spielen in Sydney doch noch im Basketball dabei war und dort die Silbermedaille gewann – als Konditionstrainer der Franzosen – das ist nur ein weiteres schönes Kapitel in der erfolgreichen Karriere des Jean-Pierre Egger.

Trainerlegende Jean-Pierre Egger. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 6. November 2021)

«Ihr wisst alle, ich bin nicht der beste Trainer der letzten 70 Jahre.»

Das sagte er zu den Anwesenden im Schloss Hagenwil bescheiden. Doch wer an diesem Abend seinen inspirierenden Ausführungen zuhörte, der kam unweigerlich zum Schluss, dass Egger eben doch der beste Trainer der Schweizer Sportgeschichte ist.

Während Egger auch noch die Alinghi-Crew, Skispringer Simon Ammann oder die Fussballer von GC fit machte, so ist Werner Dietrich vor allem auf den Leichtathletikplätzen der Welt anzutreffen. Doch fachlich ist er auf Augenhöhe mit Egger. Als «Wunder von Basel» bezeichnete Roland Günthör bei der Vorstellung Dietrichs das Resultat der von ihm trainierten Leichtathletinnen aus Amriswil und Bischofszell, die in der diesjährigen Nationalliga A noch vor Grossklubs wie LC Brühl St.Gallen oder LG Bern den sechsten Rang belegen.

Leichtathletiktrainerlegende Werner Dietrich, dem Entdecker von Werner Günthör, mit seinen vier aktuellen Schützlingen, den Hürdenläuferinnen Yasmin Giger (U23-EM-Bronze) und Lena Weiss (U23-EM-Bronze), den Hürdenläufern Brahian Peña (U20-EM-Bronze) und Nick Rüegg (U18-EM-Bronze) sowie Martin Leemann, Chef des Sportamtes des Kantons Thurgau. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 6. November 2021)

Werner Dietrich war dann auch der perfekte Moderator und Referent zum Thema «Hürden überwinden». Unterstützt wurde er von seiner Tochter Lena Weiss, von Brahian Peña und Nick Rüegg. Alle drei sind sie erfolgreiche Hürdensprinter, die an Junioreneuropameisterschaften schon eine Bronzemedaille erlaufen haben.

Brahian Peña erklärt den Anwesenden, auf was man als Läufer beim Überspringen einer Hürde achten muss. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 6. November 2021)

Es entwickelte sich ein spannendes Gespräch mit den drei Leichtathleten über Chancengleichheit im Sport. Bald einmal war klar, dass auch Nicht-Hürdenläufer in ihrer Karriere immer wieder «Hürden überwinden» müssen. Dietrich brachte auch heikle Themen zur Sprache, etwa dass bei gewissen Frauen der Testosteronwert zu hoch sei und sie deshalb an Olympia nicht starten durften.

Trainerlegende Werner Dietrich. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 6. November 2021)

«Wie würden Sie hier entscheiden?»,

fragte Werner Dietrich das Publikum. Ein Gast sagte, es müsste eigentlich darauf hinauslaufen, dass es irgendwann nur noch eine Kategorie gebe, in der Frauen und Männer gemeinsam laufen.