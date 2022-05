Hotellerie Reorganisation in der Direktion des Lipperswiler Golf Panorama – Caroline Spatz orientiert sich neu Im Thurgauer Wellnesshotel kommt es zu einer Veränderung auf der Führungsebene. Seit zwölf Jahren führt Alexandre Spatz das 4-Sterne-Haus als Hoteldirektor. Neu wird er von den langjährigen Mitarbeitenden Isabelle Holdener und Esther Rausa-Zettel in der Geschäftsleitung unterstützt. Caroline Spatz gibt per Ende Mai ihre Funktionen ab.

Das Direktionspaar Caroline und Alexandre Spatz. Bild: PD (2016)

(red) Das Führungs-Duo ist bald keines mehr. Alexandre und Caroline Spatz führen seit 2010 das Golf Panorama in Lipperswil. Ende Mai verlässt nun Caroline Spatz das Wellnesshotel und startet eine berufliche Neuorientierung, wie es in einer Mitteilung heisst. Alexandre Spatz bleibt Direktor und Gastgeber im 4-Sterne-Superior-Hotel erhält jedoch Unterstützung in der Geschäftsleitung von zwei langjährigen Mitarbeiterinnen: Isabelle Holdener, seit fünf Jahren Vizedirektorin, wird neu auch als Leiterin Hotellerie tätig sein. Die 31-Jährige feierte jüngst ihr 10-Jahre-Jubiläum im Betrieb. Esther Rausa-Zettel, Leiterin Human Resources, übernimmt zusätzlich die Leitung der Finanzen. Die 48-Jährige startete 2013 mit ihrer Tätigkeit im Golf Panorama.

Isabelle Holdener, Alexandre Spatz und Esther Rausa-Zettel. Bild: PD

Ab Juni 2022 werde das Kader-Team zusätzlich ergänzt von Michelle Beck, die als Leiterin Gastronomie fungiert. Sie werde vor allem die administrativen Aufgaben im F&B-Bereich übernehmen und Alexandre Spatz an Repräsentationsterminen vertreten. (red)