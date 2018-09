Horner Seefest zeigt Flugakrobatik-Show

Sie spielten bei den legendären «Tosanos» oder beim «Musikexpress». Doch das ist schon viele Jahre her. Am 60. Geburtstag von Toni Zöchbauer kamen die Musiker, die sich seit Jahrzehnten kennen, wieder zusammen – und beschlossen, als Hobbykrainer künftig Oberkrainer-Musik zu spielen. Am kommenden Sonntag gibt das Quintett in der Lagobar am Seefest ein Comeback. Sie spielen von 12 bis 14 Uhr in der Lagobar. (dwi)