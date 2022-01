Holzhäusern Ein neuer Schulbus für die Primarschüler in Amlikon und Holzhäusern An der Versammlung vom Dienstagabend genehmigten die Stimmbürger der Primarschulgemeinde Amlikon-Holzhäusern das Budget und einen Beschaffungskredit.

Schulpräsidentin Martina Erni und Schulpfleger Bruno Holzknecht informieren über die Traktanden der Versammlung. Bild: Monika Wick

Die Erörterung, welcher der beiden Stimmenzähler für welche Stimmbürger zuständig ist, sorgte an der Budgetversammlung der Primarschulgemeinde Amlikon-Holzhäusern für herzhafte Lacher. Der Grund dafür war wohl, dass sich zur Versammlung lediglich 16 der insgesamt 883 Stimmberechtigten im Schulhaus in Holzhäusern eingefunden haben.

Nüchterner gestaltet sich dagegen die Abwicklung der vier traktandierten Punkte. Dazu gehört ein Kreditantrag über 80'000 Franken für die Beschaffung eines neuen Schulbusses. «Das zu ersetzende Fahrzeug ist seit 2010 im Einsatz und am Ende seiner Nutzungsdauer angelangt», erklärt Schulpfleger Bruno Holzknecht. Ursprünglich war geplant, den Schulbus durch eine Variante mit Elektroantrieb zu ersetzen.

«Ein Elektrobus ist aber so schwer, dass nur noch 15 Kinder transportiert werden könnten.»

Deshalb könne das aktuelle Angebot an emissionsfreien Fahrzeugen die Bedürfnisse der Schule nicht befriedigen. Es wird also wieder ein Bus mit Verbrennungsmotor angeschafft. Die Stimmberechtigten genehmigten den Kredit dafür diskussionslos und einstimmig.

Neue Schulleiterin seit Anfang Jahr

Im Traktandum Mitteilungen und Umfrage informiert Schulpräsidentin Martina Erni darüber, dass die Behörde eine Schulraumplanung in Auftrag gegeben hat. «Ziel ist es, abzuklären, wo Schulraum gebraucht wird und welche Massnahmen Sinn machen», sagt sie. Weiter informiert Martina Erni, dass die neue Schulleiterin Ursi Senn-Bieri am 1. Januar ihre Arbeit aufgenommen hat. Nach siebenjähriger Behördentätigkeit hat Nicole Oehler ihren Rücktritt bekanntgegeben. Eine Ersatzwahl soll an der Versammlung im Juni erfolgen.

16 Stimmberechtigte nahmen an der Versammlung im Turnsaal der Schule Holzhäusern teil. Bild: Monika Wick