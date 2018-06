Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden nach Dachstockbrand in Neukirch

Am frühen Samstagmorgen stand in Neukirch ein Dachstock in Flammen. Damit die Feuerwehr die Glutnester komplett löschen konnte, musste ein Teil des Daches abgedeckt werden. Beim Brand entstand Sachschaden von einigen hunderttausend Franken.